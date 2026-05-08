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傳美國考慮重啟荷莫茲海峽護航行動 國際油價收低

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

在傳出美國考慮最快本週重啟護航商船通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的行動後，國際油價今天震盪收低。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天引述美國與沙烏地阿拉伯官員的說法報導，沙烏地與科威特已解除美軍使用其空域及軍事基地的限制，美國總統川普（Donald Trump）的政府考慮本週重啟「自由計畫」（Project Freedom），引導船隻通過戰略航道荷莫茲海峽。

路透社報導，布倫特原油期貨下跌1.21美元或1.2%，每桶收報100.06美元。美國西德州中級原油期貨下跌27美分或0.28%，每桶收報94.81美元。

兩大基準油價稍早每桶一度下滑多達5美元，主因市場樂觀看待美國與伊朗正朝達成一份有限的暫時性協議邁進，以停止兩國之間的衝突。

荷莫茲海峽 油價 原油

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