聽新聞
0:00 / 0:00

電子傳輸暫免關稅延長破局 美等19國簽複邊協議

中央社／ 日內瓦7日綜合外電報導

世界貿易組織「電子傳輸暫免關稅」多邊協議，因巴西堅決反對宣告破局。今天1份文件顯示，美國與包括日、韓、星在內的10多國自簽複邊協議，承諾不對電子商務課徵關稅。

路透社報導，今天於日內瓦結束的世界貿易組織（WTO）談判中，巴西堅持反對將上述協議延長4年。但WTO發言人表示，先前反對的土耳其已撤回其立場。

今年3月，WTO部長級會議在喀麥隆首都雅恩德（Yaounde）召開，「電子傳輸暫免關稅」協議未能在會中通過延長。商業團體表示，此結果令外界嚴重質疑WTO制定全球貿易規則的能力。

「電子傳輸暫免關稅」協議最早於1998年通過，此後定期延長，它禁止對跨境電子商務課徵關稅，適用範圍涵蓋串流影音以及軟體下載等。

擁有大型數位經濟體的WTO會員，包括美國、歐盟、加拿大及日本，主張「電子傳輸暫免關稅」可為全球數位貿易提供可預測性，並希望能永久免除。

美國、日本、南韓、新加坡、澳洲、挪威及阿根廷等19國，今天宣布這項由成員自行達成的協議，同意電子傳輸不課關稅，期限則無指定。

最終文本確認，各國自簽的協議將於5月8日生效，同時也對原先「電子傳輸暫免關稅」多邊協議的失效，表達遺憾。

文件表示：「儘管如此，在暫免關稅多邊協議尚未生效前，成員仍竭盡所能，為企業和消費者提供一定程度的可預測性與確定性。」

這份日期註明為5月7日的文件，也邀請其他成員加入。

英國科技貿易協會（techUK）國際政策與策略主管錫奧弗（Sabina Ciofu）表示，由19個會員達成的這項協議雖指出未來走向，但未能確保原先的多邊協議，也令人憂心。

國際商會（ICC）秘書長丹頓（John Denton）表示，這項協議雖是權宜之計，但全球商定的「暫免關稅」協議失效，在企業亟需確定性而非權宜之計時，無疑是一個令人擔憂的訊號。

丹頓表示：「任何人都不應認為這項協議足以取代WTO內的明確協議。」各國政府應將它視為恢復多邊協議的橋梁。

美國駐WTO大使巴倫（Joseph Barloon）在總理事會（General Council）告訴各國代表，美國推出這項複邊協議，是為提供更多可確定性與可預期性。

巴倫告訴各代表：「美國對改革與電子商務的努力，並不代表關上多邊參與大門。然而，若要坐等166個成員國，對那些旨在回應利害關係人需求的『常識性方案』達成共識，美國也不接受。」

WTO 土耳其 巴西

延伸閱讀

除非歐盟批准貿易協議 否則美國將「很快」對其汽車徵收25%關稅

全球最低稅負制首報倒數 KPMG：跨國企業加速 GIR 法遵準備之關鍵解析

歐盟達成AI法規鬆綁協議　延後執行高風險規範

澳洲擬向科技巨擘課新聞稅

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

量化模型顯示美股瀕「狂熱」水位 漲勢或趨緩

美股從3月低點強力反彈，標普500指數近來再創歷史新高，但彭博量化模型顯示，市場情緒出現過熱跡象，暗示未來漲勢可能放緩。

美股早盤／費半回檔指數漲跌互見 專家估續升關鍵在Fed

市場靜候伊朗回覆美國的和平協議，期盼荷莫茲海峽能夠重啟，油價跌破100美元，美股7日早盤四大指數漲跌互見。

擠下日本？南韓有望成全球第五大出口國 主要是靠這個產品

在半導體銷售暴增下，南韓第1季出口創下紀錄新高，可望帶動該國成為全球第五大出口國，超越主要競爭對手日本和義大利。

急於賣油 傳阿聯冒險將石油運出荷莫茲海峽

路透獨家報導，根據業界人士與航運數據顯示，阿拉伯聯合大公國與各路買家，最近暗中將多艘載有原油的油輪駛出荷莫茲海峽。為了躲避伊朗攻擊，這些船隻關閉定位追蹤器， 試圖將因中東衝突而受困波斯灣的石油運出。

馬士基上季獲利超預期…伊朗戰爭為前景增添變數 油價震撼擬轉嫁客戶

航運巨頭馬士基（Maersk）第1季獲利超乎市場預期，但全年營收預期維持不變，並示警伊朗戰爭已為運價與成本前景增添變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。