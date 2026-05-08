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微軟擬放棄2030綠能目標

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

彭博資訊報導，微軟據傳正在討論擱置一項業界最具雄心的潔淨能源目標，以排除可能拖慢搶建資料中心的障礙。

知情人士透露，微軟目前正在評估是否延後、甚至完全放棄2030年達成每小時用電量100%由再生能源採購來支應的目標。知情人士指出，資料中心建設成本高昂、耗能龐大，正在動搖各界對AI時代前所作氣候承諾可行性的看法。

若果真退出承諾，將是一大轉向。科技巨人長期以來以公開擁抱高度進取的減碳目標著稱，微軟甚至曾承諾從大氣中排除的二氧化碳將多於自身排放量。但隨著亞馬遜、Meta等公司爭相確保足夠電力以應對AI需求，天然氣的吸引力與日俱增。

原Netflix淨零與自然事務總監、現任High Tide基金會碳政策與市場倡議常務董事的凱利說：「在競相讓資料中心上線營運的比賽中，潔淨能源目標早已被拋到九霄雲外」；「天然氣似乎已成為超大規模雲端服務商的首選燃料。」微軟2021年宣布「100/100/0」潔淨能源目標，計劃達成100%的電力消耗、在100%的時間內，均透過零碳能源採購來相抵。

微軟 再生能源 Meta

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