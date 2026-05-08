安謀財報財測優於預期 示警智慧手機需求疲軟

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）警告，智慧手機產業需求疲弱，對營收造成不利影響，但也強調AI資料中心業務的成長將足以抵銷相關衝擊。該公司並首度揭露旗下首款資料中心CPU（中央處理器），已累積超過20億美元的客戶需求，訂單一路延續至2028年度。

安謀在美股6日盤後公布財報與財測，預期本季營收12.6億美元，調整後每股盈餘為40美分， 都高於市場預期。至於上季營收為14.9億美元，也高於市場預期，但市場高度關注的權利金收入為6.71億美元，低於市場預估的6.971億美元。

安謀執行長哈斯在財報會議上表示，他觀察到上季手機出貨量成長已「轉為負值」。但他指出，疲弱主要集中在低階市場，因此對安謀影響有限。

不過公司高層主管告訴分析師，還沒有取得足夠供應來滿足新晶片的需求，同時分析師也質疑安謀跨入自研晶片業務所需承擔的成本。此前，安謀股價今年截至5日收盤已大漲106%。

安謀為降低對手機產業的依賴，並進一步搭上AI運算需求帶動的資料中心建設熱潮，3月宣布正式推出由自家設計並針對AI應用優化的伺服器CPU。安謀6日表示，這款名為「AGI CPU」的產品在2027與2028年預期合計可創造超過20億美元營收，預料整體資料中心相關業務很快將成為公司最大的業務部門。

哈斯在法說會上表示，他有信心約莫2030年時，安謀將在CPU架構市場中取得最大市占率，但他也坦言，目前雖已確保足以滿足首批10億美元需求的產能，但尚未取得第二批10億美元訂單所需的供應能力。

安謀表示，旗下AGI CPU是與Meta共同開發，專門針對「代理型AI」設計。安謀在致股東信中指出：「隨著代理型AI持續擴展，資料中心每GW電力所需的CPU容量，預期將超過目前的四倍，並在2030年前創造超過1,000億美元的市場機會。」