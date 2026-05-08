IIF：投資人降低對美債依賴 日本、歐洲公債買氣上升

根據國際金融協會（IIF）最新統計，美國債務日增，外國投資人因而開始分散配置、降低對美國公債的依賴。而截至今年3月底，全球債務總額已升至近353兆美元的歷史新高。

國際金融協會6日發表「全球債務報告」（Global Debt Monitor），指出今年來外資對美國公債的淨買入維持平穩，但對日本和歐洲公債的累計買氣轉強。

國際金融協會團隊寫道：「近來的市場發展顯示，出現資產組合分散配置的初期跡象，特別是政府證券的跨境投資。這些趨勢部分反映出不同的債務走向」。美國債務占國內生產毛額（GDP）比重，預料將持續上揚，而歐洲與日本的債務升幅則較為緩和。

報告指出，美債在國內需求支持下，避免了流動性壓力。與此同時，儘管伊朗戰爭導致油價攀高，今年來外資對美國企業債的需求卻格外強勁。

分析師指出，除了能源市場之外，中東情勢緊張迄今的外溢效應有限。初期衝擊過後，全球風險胃納迅速復甦，幾乎沒有跡象指出，債市壓力迫在眉睫。

國際金融協會表示，今年第1季全球債務總額增加逾4.4兆美元，達到將近353兆美元，為2025年中以來最快增速，並且是連續第五季上升。

主要原因之一是美國政府提高借貸。而能源價格和糧價高漲，也迫使許多政府以更高成本來擴大舉債。

另外，國際金融協會全球市場與政策主管帝夫提克提到，今年初中國大陸非金融企業的借款急速增加，尤以國營企業為主，明顯超越中國政府的借貸規模。

美中之外，成熟市場整體債務略有下降，但新興市場持續以破紀錄速度發行主權債，例如高殖利率發債國剛果，4月首次對國際市場發售公債。不含中國的新興市場債務已增至36.8兆美元，寫歷來紀錄。

目前全球債務占GDP的305%，自2023年來大致維持穩定，但成熟市場的債務占GDP比重下滑，新興市場債務占GDP比重則持續上升。

這段期間債務占GDP比重增幅最大的國家包括挪威、科威特、中國、巴林、沙烏地阿拉伯。

國際金融協會並預測結構性壓力，包括人口老化、國防支出增加、能源安全與多元、網路安全，AI相關資本支出等，將在中長期推升政府與企業的債務。近來的中東衝突將進一步強化這些壓力，同時影響到借貸成本。