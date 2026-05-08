馬士基第1季獲利超預期

航運巨頭馬士基（Maersk）第1季獲利超乎市場預期，但全年營收展望維持不變，並示警伊朗戰爭已為運價與成本前景增添變數，而且就算美伊簽訂了和平協議，能源危機仍將持續。

路透報導，被視為全球貿易風向球的馬士基維持先前的看法，預測今年全球的貨櫃輪運量將成長2%–4%，但警告情勢仍將持續波動。該公司聲明說：「2026年的全球貨櫃運輸前景仍高度不明，能源價格攀高，以及上波斯灣地區的貿易受限，對成長動能構成下行風險。上波斯灣地區去年占全球約6%的貿易。」

中東戰火也波及紅海航運，迫使馬士基的船隻遠離蘇伊士運河與曼德海峽，繞道非洲南端。

馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）表示，「目前我們得以維持財測，是因為自身經驗顯示，我們能把成本轉嫁給客戶」，「我們有把握能在未來幾季這麼做」。

柯文勝指出，近年來，需求熱絡是市場的一大特徵，他認為本季（第2季）也會是如此，「若見到需求放緩，我們必須就成本方面展開行動」。

他擔憂，如果開始感受到能源價格高漲的苦痛，恐推升通膨，引發衰退，以及消費者需求可能放緩，他說，成本高漲、需求減弱、及運能過剩，將構成「危險組合」，為此，馬士基已準備好調整船期，強迫其船舶減速，以節省燃油，並進行其他削減成本措施。

他說：「這次的影響規模更勝以往，但影響的作用機制，與過往的油價震撼相差無幾。」

馬士基上季（第1季）的息前稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為17.3億美元，雖優於預期，但遠不如去年同期的27.1億美元；上季的業績表現，尚未反映伊朗戰爭對供應鏈的完整影響，因為戰事是在2月28日爆發。

柯文勝並表示，預期成本會在第2季與第3季顯著上升。

一些分析師則已示警，伊朗戰爭可能拖累馬士基的獲利，原因是亞洲–歐洲航線的運價已回落到接近戰前水準，但燃油成本仍居高不下。