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挪威央行意外升息1碼

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

挪威央行7日升息1碼至4.25%，出乎多數分析師預料，主要是為緩解由強勁工資增長和高昂能源成本推動的通膨壓力，是2023年來首次升息，也是伊朗戰爭開打來第一個緊縮政策的西歐國家。

挪威央行總裁巴切（Ida Wolden Bache）等官員在聲明中表示，通膨水準太高，而且接下來可能居高不下，委員會因此決議，要讓通膨在合理的時間內回降到目標，需要較高的政策利率

目前歐洲各國央行主要還是關心中東危機引發的能源風險，但挪威本身因為失業率低、薪資成本高，通膨連年處於高檔，核心通膨率多年來至少都在3%以上。

同日馬來西亞和瑞典央行也舉行政策會議，但兩家央行的決策官員都決議按兵不動。大馬央行是連續第五次維持基準利率在2.75%不變，主要是溫和的通膨和穩健的經濟增長，抵消中東衝突的相關影響，但展望未來，中東衝突持續時間和嚴重程度的不確定性，仍將影響國內經濟增長和通膨前景。

瑞典央行也一如預期將政策利率維持在1.75%不變，儘管中東戰爭導致通膨惡化的風險已有所上升。自去年9月降息1碼後，該行一直採取觀望態度。目前瑞典的通膨較低，在歐洲顯得與眾不同，但中東衝突已導致油價飆升，並引發了通膨可能再度回升的擔憂。

央行 挪威 利率

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