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亞洲塑膠供應短缺加劇

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

亞洲正深陷塑膠危機。伊朗戰爭引發的石油衝擊，波及相關原料供應，製造業者紛紛示警，食品、醫療物資和其他消費品的包裝材料面臨短缺。

中東石油出貨受阻，嚴重壓縮了輕油（Naphtha）供貨。自戰爭爆發以來，亞洲輕油價格幾乎翻倍。塑膠袋、容器、杯具和餐具的價格因而急漲，並引發短缺疑慮。製造業者無不設法為泡麵、飲料和化妝品等產品找尋包裝材料。

在塑膠消費大國印尼，供應商已警告塑膠零售商，輕油短缺可能迫使他們停產。塑膠價格持續上漲，可能加劇亞洲各地通膨壓力。亞洲很多國家依賴進口能源，原本就面臨成本升高的壓力。

印尼幾乎所有的輕油都仰賴進口，主要來源為中東，日本則有44%的輕油和逾90%的原油來自中東。亞洲部分石化廠以輕油生產乙烯和丙烯，而這兩者塑膠的基礎原料已相繼減產或停產。印尼的Chandra Asri因輕油取得困難，已暫時宣布不可抗力；日本三菱化學和三井化學也已削減產量；台塑石化（6505）同樣已宣布不可抗力。

在南韓，注射器和靜脈輸液袋等醫療用品的供應，也因搶購和塑膠包裝短缺而吃緊。南韓食品藥物安全部4月29日的最新調查顯示，全國注射器庫存總量為4,559萬支，較前一周的4,646萬支下滑。

中東 伊朗戰爭 印尼

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