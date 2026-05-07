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擠下日本？南韓有望成全球第五大出口國 主要是靠這個產品

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
晶片熱潮帶動南韓第1季出口創下歷來新高，並可望超越日本成為全球第五大出口國。圖為南韓釜山港。 美聯社
晶片熱潮帶動南韓第1季出口創下歷來新高，並可望超越日本成為全球第五大出口國。圖為南韓釜山港。 美聯社

在半導體銷售暴增下，南韓第1季出口創下紀錄新高，可望帶動該國成為全球第五大出口國，超越主要競爭對手日本和義大利。

南韓產業通商資源部6日表示，今年1至3月出口年增37.8%至2,199億美元，創下歷來同季新高；先前紀錄為2022年第1季的1,734億美元。

出口暴增主要受半導體業帶動。在記憶體價格良好和人工智慧（AI）伺服器投資日益增長之際，第1季晶片出口年比躍增138%至785億美元；DRAM出口飆增249.1%至357.9億美元；NAND快閃記憶體更暴增377.5%至53.9億美元；系統半導體出口也增加13.5%至121.1億美元。

產業通商資源部也表示，根據世界貿易組織（WTO）數據，南韓1、2月出口已以1,332億美元的紀錄，首次全球排名第五名，超越日本的1,203億美元和義大利的1,183億美元；前四名依序為中國大陸、美國、德國和荷蘭。

雖然WTO的3月官方數據尚未出爐，但南韓普遍被預期第1季也排名第五名，超越日本。

產業通商資源部6日也宣布，將把政府的「核心出口產品」清單從15項擴大至20項，為2019年來首次增加項目。新增的五類核心出口產品包括電子設備、有色金屬、農漁產品、化妝品和家居用品，這反映了近期出口市場的變化，包括AI帶動的電網擴張需求激增和韓流文化的傳播。

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