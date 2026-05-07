戰爭改變歐洲能源布局 挪威重啟封存28年氣田

挪威政府批准重啟3座封存28年的北海氣田，最快將於2028年投產、運作至2048年，天然氣輸往德國、凝析油送往英國。

能源部5日在斯塔萬格（Stavanger）召開政府與石油天然氣業界諮詢會議，首相斯托爾（Jonas GahrStøre）與能源部長奧斯蘭（Terje Aasland）共同宣布，批准阿爾布斯捷爾（Albuskjell）、西埃可菲斯克（Vest Ekofisk）及托默利滕伽馬（TommelitenGamma）3座氣田的開發計畫。

3座氣田於1970年代陸續發現，1977年至1988年間投產，1998年因埃可菲斯克（Ekofisk）設施改建而同步關閉，至今已封存逾1/4世紀。

金融時報（Financial Times）6日報導，挪威已取代俄羅斯，成為歐洲多國最主要的天然氣供應來源。

3座氣田總投資約190億挪威克朗（約新台幣635億元），可採儲量約9000萬至1.2億桶油當量，主要生產天然氣，並伴隨少量凝析油，分別輸往德國恩登（Emden）及英國提賽德（Teesside）。

擔任計畫營運商的美國能源大廠康菲石油（ConocoPhillips, COP）歐洲暨北非區總裁瓦格（Steinar Våge）說：「善用既有基礎設施，我們能以較低成本開採油氣資源。」

根據金融時報，這個開發計畫由康菲石油擔任營運商，挪威瓦爾能源（Vår Energi）、國家石油公司（Petoro）及波蘭奧倫（ORLEN）持有其餘股分。

奧斯蘭表示：「挪威油氣生產是歐洲能源安全的重要支柱。重啟這批氣田，有助長期維持對歐洲的高供應量。在俄羅斯全面入侵烏克蘭及中東衝突爆發後，穩定供氣的重要性更為提升。」

金融時報指出，挪威近年愈來愈以民主盟友最信賴的油氣供應夥伴自居，並藉此向歐盟爭取支持挪威在北極地區的採油權益。

挪威廣播公司（NRK）6日報導，北歐銀行（Nordea）首席分析師薩爾特韋特（Thina Saltvedt）直言，重啟3座氣田，歸根究柢仍是歐洲存在天然氣需求，背後也牽涉地緣政治考量。

她指出，中東戰事導致歐盟自中東進口的天然氣減少，美國液化天然氣則填補部分缺口；但在美歐關係出現變化之際，歐洲也傾向尋找更多能穩定供氣的合作夥伴。她說，只要歐洲對挪威天然氣仍有需求，相關供應缺口就難以完全填補。

依據NRK報導，社會主義左翼黨（SV）環境政策發言人哈特布雷肯（Lars Haltbrekken）批評政府作法「瘋狂」，直言：「政府再次公然無視自家環保專家的建議。所謂負責任的石油開採，從頭到尾不過是漂綠。」

綠黨與紅黨也抨擊政府背棄氣候承諾，儘管挪威環保署曾對靠近海岸的勘探區塊提出嚴厲警告，政府仍選擇擱置不理。

挪威同日宣布開放70個新勘探區塊，其中38個位於北極圈內的巴倫支海，是歷來開放勘探範圍最接近海岸的一次。「金融時報」形容，隨著國內3大黨全力支持油氣開採，少數派的工黨政府此次將能源牌發揮到了極致。