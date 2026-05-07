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急於賣油 傳阿聯冒險將石油運出荷莫茲海峽
路透獨家報導，根據業界人士與航運數據顯示，阿拉伯聯合大公國與各路買家，最近暗中將多艘載有原油的油輪駛出荷莫茲海峽。為了躲避伊朗攻擊，這些船隻關閉定位追蹤器， 試圖將因中東衝突而受困波斯灣的石油運出。
雖然運量僅占了美伊戰爭前阿聯標準出口量的一小部分，卻凸顯該國原油生產商與買家為重啟石油銷售，不惜冒險。相較之下，其他波斯灣產油國，包括伊拉克、科威特與卡達等，不是暫停銷售就是大幅降價，卻難以吸引有興趣的買家。沙烏地阿拉伯則僅能透過紅海航線運油。
根據三位知情人士、Kpler 船隻追蹤數據、SynMax 衛星數據分析等來源，阿布達比國家石油公司（ADNOC）在 4 月間，成功利用四艘油輪從波斯灣內碼頭，出口至少 400 萬桶 Upper Zakum 酸質原油與 200 萬桶 Das 輕質原油。這些原油通過「船對船」轉運至另一艘前往東南亞煉油廠的船舶，再卸載至阿曼的儲油設施，或直接航向南韓的煉油廠。
ADNOC 則未回應上述報導。
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