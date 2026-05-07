歐盟禁用中國逆變器並首列高風險國家 北京拒接受

歐盟官員4日宣布，禁止所有歐盟公共資助計畫使用中國等「高風險國家」的逆變器。中國商務部今天回應，歐方首次將中國劃定為「高風險國家」，這是對中國的污名化行為，將影響中歐互信，破壞雙邊經貿合作。中方拒絕接受，並堅決反對。

法新社報導，近年來，歐盟對於中國主導綠色科技領域的疑慮愈來愈深，擔心歐盟依賴中國的供應會成為日益嚴重的弱點。歐盟當局宣布，將禁止歐盟資金流向中國製的逆變器（inverter）。逆變器被稱為太陽能系統的「大腦」，可協助將再生能源接入電網。

中國商務部官網7日傍晚發布「答記者問」新聞稿。

中國商務部新聞發言人稱，歐方在沒有任何實際證據的情況下，首次將中國劃定為所謂「高風險國家」，並以此為由禁止對使用中國逆變器的項目提供資金支持，這是對中國的污名化行為，且對中國產品構成不公平、歧視性待遇。中方拒絕接受，並堅決反對。

發言人還稱，歐盟將中國劃定為「高風險國家」，將影響中歐互信，破壞雙邊經貿合作，不利於中歐乃至全球產供鏈穩定，甚至帶來「脫鉤斷鏈」的風險。歐盟強行採取措施排擠中國產品，違背市場規律和公平原則，不僅損害中國企業利益，更將反噬自身，影響歐盟綠色轉型和能源安全。

發言人最後稱，中方敦促歐方立即停止將中國列為「高風險國家」的污名化行為，取消對中國產品的不公平、歧視性做法。中方將密切關注，並認真評估歐方政策對中國企業利益和中歐產供鏈的影響，將採取措施維護中企正當合法權益。

英文南華早報報導，歐盟採取了迄今為止最直接的措施，將中國清潔能源硬體排除在公共資助計畫之外，禁止所有歐盟資助的計畫使用中國逆變器。

歐盟執委會發言人麥嘉瑞（Siobhan McGarry）4日表示：「我們決定立即採取具體行動……其中包括制定指導方針，限制歐盟資金用於涉及高風險供應商逆變器的項目。」

一名歐盟官員表示，布魯塞爾已將中國、俄羅斯、北韓和伊朗等4個國家列為「高風險國家」，但只有中國在歐洲逆變器市場占據主導地位，中國控制著全球80%的逆變器供應。