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挪威央行升息1碼抗通膨 中東戰爭以來歐洲國家首見
挪威中央銀行今天決議調高基準利率1碼至4.25%，成為自中東戰爭爆發以來首個採取升息行動的歐洲國家。
法新社報導，挪威中央銀行挪威銀行（NorgesBank）總裁巴希（Ida Wolden Bache）在聲明中指出：「通貨膨脹過高，且多年來一直高於目標水準。」
挪威3月基礎通膨率達3.0%，遠高於官方目標2.0%。基礎通膨率為挪威央行偏好的經濟指標。
挪威央行也表示，「未來經濟發展仍存在重大不確定性」，並指出中東戰爭導致油氣價格上漲，可能進一步推升通膨。
美國與以色列2月28日聯合對伊朗發動襲擊，引發波斯灣戰略要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉封鎖，導致全球油價飆漲。
近期因和平協議出現曙光，帶動油價回落，布倫特原油已跌到每桶100美元以下。
此外，瑞典中央銀行（Riksbank）今天則宣布維持基準利率1.75%不變，並表示目前「仍有空間靜待戰爭影響及相關供應衝擊的局勢更加明朗」。
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