「伺機超越」讓iPod、iPhone稱霸市場 蘋果AI策略也終將勝出？

iPod不是市售第一款隨身音樂播放機，iPhone問世前也沒人料到蘋果將稱霸手機市場，但蘋果致勝策略是耐心伺機切入市場，憑優越品質和易用功能一舉超越競爭對手，而不是一開始就狂砸巨資追逐熱門新科技。這套策略也會讓蘋果在人工智慧（AI）領域後來居上嗎？

自2001年iPod推出轟動市場以來，蘋果的核心產品本質上一直不變，都是優質好用的小型連網電腦。如今，蘋果雖坐擁淨現金640億美元，財力雄厚，卻未像其他科技大咖每季豪擲數百億美元，加入AI資料中心淘金行列。過去四季，蘋果的資本支出僅微軟或Google母公司Alphabet的10%左右。

蘋果對待搜尋引擎的做法相同，不像微軟那般試圖打造自家搜尋產品、挑戰Google的市場霸主地位，而是聚焦於鞏固蘋果裝置作為關鍵「發布點」（point of distribution），採用Google作為預設搜尋引擎。

同理，截至目前為止，蘋果的AI策略也是把自家裝置打造得具備本機運算功能，讓使用者能輕鬆使用其他業者提供的AI服務。至於砸巨資布建全方位服務資料中心、開發前沿AI模型的任務，就留給其他公司去搶。

所以，蘋果看似在這場AI資本支出熱潮中置身事外，集中心力迅速讓自家硬體以具成本效益的方式滿足使用者的AI需求。如此一來，不論最後勝出的殺手級應用為何，消費者都能透過蘋果裝置獲得最佳AI體驗。

最新一季財報顯示，這個策略已初步奏效。蘋果執行長庫克最近在財報法說會上說：「Mac mini和Mac Studio或許需數月，才能達到供需平衡。」意指這些桌上型電腦熱賣，已被當作實驗AI代理程式（例如OpenClaw）的首選裝置，在中國大陸市場買氣特別旺。

蘋果表示，599美元的MacBook Neo銷售超乎預期，反映這個蘋果第一款低價位筆電，可望為新世代電腦使用者開啟使用AI工具之門。

不過，這種策略也有其風險。

蘋果裝置作為消費者科技服務「發布點」的地位目前幾乎穩如泰山，尤其是在高階市場。目前使用中的蘋果裝置共有25億台，蘋果也把軟硬體與服務整合得天衣無縫，好用得讓人不捨得離開這個生態系。

但隱憂在於，AI可能在一夕間導致「發布點」易位，一如20年前行動網路興起導致的結果。未來的「發布點」為何，不得而知；但若蘋果任由同業攫取AI核心技術的領導地位，只靠牢牢掌控現有發布網絡「咽喉點」保有一席之地，倘若產業形勢丕變，可能落得遙遙落後的下場。

蘋果憑規模大和有耐心，既享有成本優勢，也讓產品使用者很難琵琶別抱；但若只是安於現狀，仍可能冒著被科技革命巨浪淘汰的風險。