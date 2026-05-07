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重回第一 巴西重登大陸全球投資金額榜首

中央社／ 台北7日電
巴西中國貿易全國委員會今天公布的數據顯示，巴西去年重登中國全球投資金額的榜首，從中國吸引總計10.9%的對外資本。圖／ingimage
巴西中國貿易全國委員會今天公布的數據顯示，巴西去年重登中國全球投資金額的榜首，從中國吸引總計10.9%的對外資本。圖／ingimage

巴西中國貿易全國委員會今天公布的數據顯示，巴西去年重登中國全球投資金額的榜首，從中國吸引總計10.9%的對外資本；美國蓋亞那分別以6.8%和5.7%名列第2和第3。

路透社報導，中國企業在巴西的布局趨於多元化，加大在乾淨能源、礦業等領域的立足點，巴西因此從數十個項目中獲得中國61億美元投資，較2024年增加45%。

巴西中國貿易全國委員會（CEBC）表示，過去5年，巴西在中國全球投資金額榜的第1名和第5名之間輪換著，上次位列榜首是在2021年。

報導說，巴西貨幣疲軟，消費市場巨大，天然資源和乾淨能源充足，這些都吸引著中國投資者。

中國去年對巴西的資本輸出主要源自電力工業，並重燃對巴西礦業的興趣，去年投資額增加3倍。

此外，中國對巴西汽車工業的投資，去年在各投資領域中位居第3，占中國企業在巴西投資總額的15.8%。

報導提到，中國兩家車企長城汽車和比亞迪近年在巴西收購了曾為西方車企擁有的車廠，轉換為電動汽車和混合動力汽車的製造中心。兩家公司在巴西的銷量呈爆炸式增長。

巴西 大陸 美國 蓋亞那 投資人

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