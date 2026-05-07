歐盟達成AI法規鬆綁協議 延後執行高風險規範

歐盟各國和歐洲議會議員今天就放寬具里程碑意義的人工智慧（AI）法規達成協議，包括延後實施日期。批評人士指出，此舉顯示歐洲向科技巨頭讓步。

路透社報導，這項初步協議是在歷經9小時談判後達成，未來幾個月仍需獲得歐盟各國政府及歐洲議會的正式批准。

現任歐盟輪值主席國賽普勒斯的歐洲事務副部長勞烏娜（Marilena Raouna）在聲明中表示：「今天針對AI法案達成的協議，透過減少經常性行政成本，為我們的企業提供重大支持。」

這項AI法案於2024年8月生效，主要內容原定分階段實施。此次法案內容的調整，是歐洲聯盟執行委員會推動簡化一系列新數位法規的舉措之一。

這次簡化法規行動，起因於企業抱怨重複監管與繁瑣官僚程序，認為這已妨礙他們與美國及亞洲對手競爭的能力。

歐盟各國政府和議員同意，將涉及生物辨識、關鍵基礎設施及執法相關等高風險AI系統的規範實施期限，從原訂的今年8月2日，延後至2027年12月2日。

各方也同意將機械設備排除在AI法案適用範圍之外，理由是相關領域已受到產業規範監管，此舉被視為向企業的施壓讓步。