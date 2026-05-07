快訊

不用入獄！黃子佼「持有2341部性影像」賠錢換緩刑定讞 但要做這些事

豪華郵輪驗出可人傳人漢他病毒 WHO澄清：全球風險低不用恐慌

0050「不配息版」有譜？證交所：三個月內提方案

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動基金分散幣別配置 降低美元資產曝險

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
勞動基金計劃支持台灣將晶片製造經濟體發展為區域金融中心。路透
勞動基金計劃支持台灣將晶片製造經濟體發展為區域金融中心。路透

台灣勞動基金已在市場波動加劇、全球重新評估美元資產之際，降低部分美元曝險。

勞動基金運用局管理近新台幣9兆元（約2,860億美元）的退休和保險資產。勞動基金運用局國外投資組主管林亞倩透露，勞動基金近日已調降委外代操部分的美元計價股票和固定收益曝險，但未提供具體數字。

林亞倩日前接受訪問時說：「去美元化會是一個比較緩慢推進的趨勢。因此我們還是會通過不同資產及幣別的多元配置，來降低單一市場或者貨幣對我們基金整體收益的影響。」她也說，「不過，整個國際市場來看，確實美元仍然在全球具有韌性，包括在市場深度和流動性方面有優勢。目前市場上確實也找不到替代品。」

勞動基金此舉凸顯全球退休基金和央行在內不少機構投資人對川普政策搖擺不定感到不安之際，正逐步削減美元資產曝險的廣泛趨勢。美元指數去年重挫9%後，今年至今仍呈現下跌之勢。

勞動基金逾半資產配置於海外，主要投資股票和固定收益資產。過去20年來，委外代操的外幣計價合約大多以美元為主。彭博根據勞動基金揭露資料估算，截至3月，勞動基金海外投資總額新台幣5.07兆元中，有3.66兆元委外代操。

林亞倩說，以MSCI全球所有國家指數和彭博全球綜合債券指數為基準，「我們現在的美元資產配置稍微低於基準比重。」

勞動基金也計劃支持台灣將晶片製造經濟體發展為區域金融中心的雄心。在最新的兩項委外代操計畫中，合計約46億美元，勞動基金要求參與的資產管理業者提交更詳細的長期本地資本市場發展計畫。

林亞倩說，這些計畫預計涵蓋在台設立據點、擴大本地人員編制等考量，目前已納入評選委外代操資格的標準之一。

勞動基金近3年報酬率均達兩位數。/擷自彭博
勞動基金近3年報酬率均達兩位數。/擷自彭博

勞動基金 美元指數 退休

延伸閱讀

3月回吐4月補　勞動基金估4月收益有望再創新高

無懼市場波動！富邦人壽分紅保單連 14 年實現率 100%

渣打：台灣發展穩定幣　具營運條件與監理框架優勢

加拿大加入大國競爭啟動主權財富基金 此風潮反映什麼

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

勞動基金分散幣別配置 降低美元資產曝險

台灣勞動基金已在市場波動加劇、全球重新評估美元資產之際，降低部分美元曝險。

韓國貨輪荷莫茲海峽爆炸起火 伊朗堅決否認涉事

伊朗駐韓國大使館6日發表聲明指出，對於韓國船隻在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）爆炸起火一事，伊朗方面堅決反...

散裝船運價大漲！BDI連四日走升 衝上兩年半高點

代表散裝船運價走勢的「波羅的海乾散貨指數」（BDI）躍至2023年12月以來最高，反映海岬型船需求升溫，加上運送散裝原物料的船舶供給趨緊。

美貿易代表：川習會將討論中國持續購買伊朗石油問題

美國貿易代表葛里爾說，美國總統川普下周與大陸國家主席習近平會晤時，將討論中國大陸持續從伊朗購買石油的問題。

伊朗石油危機衝擊亞洲塑膠供應 包裝材料到注射器都缺貨

亞洲正深陷塑膠危機。伊朗石油衝擊波及原料供應，製造業者紛紛示警，食品、醫療物資和其他消費品的包裝材料面臨短缺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。