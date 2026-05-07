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控壟斷廣告與搜尋市場 智利電視台集體告Google

中央社／ 智利聖地牙哥6日綜合外電報導

智利全國電視協會（Anatel）表示，智利6大電視台今天對谷歌Google）提起訴訟，指控這家科技巨擘壟斷數位廣告與搜尋市場。

法新社報導，智利全國電視協會指出，Google的「反競爭」作法導致媒體機構面臨財務困難。

協會主席魏達爾（Pablo Vidal）在聲明中說：「Google掌控接觸閱聽眾與數位廣告的管道，攫取由他人製作與資助的新聞所產生的經濟價值，卻未承擔這個角色所附帶的責任。」

智利收視率最高的幾家頻道，包括13頻道（Canal13）、智利國家電視台（Television Nacional deChile）、美佳電視網（Mega）、智利視野（Chilevision）、TV+與智利電視網（La Red），已向智利競爭法院（Chilean Competition Court）提起訴訟。

智利全國電視協會表示，法院必須「裁定是否存在反競爭行為，對Google進行制裁，並採取必要措施確保市場公平競爭」。

協會警告，Google的行為損害智利新聞業的整體品質。聲明指出：「新聞團隊縮編，地方新聞報導萎縮，對當權者的監督力道減弱，最終導致公民獲得的資訊減少、品質下滑。」

美國、歐洲、加拿大與澳洲的媒體機構都曾就類似行為對Google提告。此外，另有幾家智利媒體也已向智利競爭法院對Google提告。

智利 谷歌 Google

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