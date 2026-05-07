日媒：美財長擬在川習會前訪日 聚焦日圓、稀土

日媒今天披露，美國財政部長貝森特預計在川習會前，先訪問日本，並分別會見日相高市早苗、財務大臣片山皋月、日銀總裁植田和男，預料會討論投機性拋售日圓的因應對策。

「日本經濟新聞」引述日本與美國外交消息人士報導貝森特（Scott Bessent）出訪的消息。

貝森特將陪同美國總統川普於本月14日與15日，在北京與中國國家主席習近平召開美中領袖會談。貝森特參與川習會之前，計劃本月11日到13日先在日本停留。

根據日本與美國消息人士透露，貝森特此行除了會提到匯率問題之外，也會討論採購稀土、能源等經濟安全保障相關的議題。此外，也可能會提到伊朗局勢。

日本財務大臣片山皋月4月30日曾強烈暗示，東京當局已接近採取市場干預行動以支撐日圓匯價。而美國財政部表示，「與日本密切聯繫」，顯示美方一定程度容許日方干預外匯。

貝森特長期關注投機性日圓拋售問題。美國財政部今年1月曾進行外匯干預前的「匯率檢查（ratecheck）」，美方表示這個行動並非應日本政府要求，而是由貝森特本人主導。

貨幣當局正密切關注日本利率上升與日圓貶值同時發生的狀況。一般而言，利率上升會提高投資日圓的吸引力，進而推動日圓升值；但在日本利率上升與日圓貶值同時出現時，可能強化投機行為，甚至引發美國國債遭拋售的風險。

從貝森特以前待在對沖基金領域時期算起，他訪日的經驗超過50次，以親日人士為人所知。他下週造訪東京，將是就任美國財長之後，第3次訪日。