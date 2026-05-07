散裝船運價大漲！BDI連四日走升 衝上兩年半高點

代表散裝船運價走勢的「波羅的海乾散貨指數」（BDI）躍至2023年12月以來最高，反映海岬型船需求升溫，加上運送散裝原物料的船舶供給趨緊。

波羅的海乾散貨指數周三勁揚5.6%，報2,991點，是連續第四個交易日上漲。該指數追蹤運送鐵礦砂、煤炭與穀物等原物料的海岬型、巴拿馬型與超輕便極限型船舶的運價。

標普全球能源（S&P Global Energy）乾散貨運費與商品研究主管Pranay Shukla表示，由於太平洋區船舶供給吃緊、巴西鐵礦砂出口受擾，以及市場進行未來運價避險操作，海岬型船市場在過去兩周「明顯走強」。

根據標普全球能源數據，4月強勁的大宗商品出口潮，預料將延續至5月與6月。

海岬型船占BDI權重約40%，是與煉鋼關鍵原料鐵礦砂需求關聯最深的船型。

中東衝突也推升了運價。船舶經紀商Ifchor Galbraiths表示，伊朗戰事「加劇市場波動」，也帶動航運市場情緒升溫。

新加坡鐵礦砂期貨在前一交易日上漲1.8%、收在2024年10月以來最高，周四當地上午11時49分，價格變動不大，報每噸110.70美元。

此波漲勢正值中國假期結束、市場恢復交易之際。