韓國貨輪荷莫茲海峽爆炸起火 伊朗堅決否認涉事

伊朗駐韓國大使館6日發表聲明指出，對於韓國船隻在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）爆炸起火一事，伊朗方面堅決反對並強烈否認一切有關伊軍介入的說法。

韓聯社報導，這艘韓新遠洋（HMM）旗下懸掛巴拿馬旗幟、名為Namu的貨船4日晚間在荷莫茲海峽爆炸起火，所幸無人傷亡，24名船員均留在船上。在傳出這起事件可能是伊朗方面發動攻擊的說法之際，伊朗明確否認對此事負有責任。

美國總統川普曾表示，伊朗對這艘貨船及其他目標「開了幾槍」，不過首爾政府表示，正在進行調查以確定事件原因。

根據法新社報導，伊朗駐首爾大使館透過聲明強調，德黑蘭當局「堅決反對並斷然否認任何關於伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊涉及荷莫茲海峽韓國船隻受損事件的指控」。

使館表示，安全通過這條咽喉要道「需要完全遵守適用法規、適當注意已發布的警告、遵循指定航線，並與伊朗伊斯蘭共和國主管當局協調」，並警告若有任何忽視，將可能發生「意料之外的事件」。

聲明補充表示：「若相關方在通過該區域或進行活動時未適當考量這些因素，應自行承擔後果。」