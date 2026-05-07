快訊

愛爾麗開放退費…律師指不影響被害人提告及民事求償 喊話「別簽1文件」

電梯維修員曝日常「吃早餐到10點、2點回家睡」！同行揭暗黑吸金法：年薪200萬

勞保最高級距10年未調「退休金被偷走」勞長洪申翰回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國貨輪荷莫茲海峽爆炸起火 伊朗堅決否認涉事

中央社／ 首爾7日綜合外電報導
韓新遠洋示意圖，非當事船隻。路透 楊宗穎
韓新遠洋示意圖，非當事船隻。路透 楊宗穎

伊朗韓國大使館6日發表聲明指出，對於韓國船隻在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）爆炸起火一事，伊朗方面堅決反對並強烈否認一切有關伊軍介入的說法。

韓聯社報導，這艘韓新遠洋（HMM）旗下懸掛巴拿馬旗幟、名為Namu的貨船4日晚間在荷莫茲海峽爆炸起火，所幸無人傷亡，24名船員均留在船上。在傳出這起事件可能是伊朗方面發動攻擊的說法之際，伊朗明確否認對此事負有責任。

美國總統川普曾表示，伊朗對這艘貨船及其他目標「開了幾槍」，不過首爾政府表示，正在進行調查以確定事件原因。

根據法新社報導，伊朗駐首爾大使館透過聲明強調，德黑蘭當局「堅決反對並斷然否認任何關於伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊涉及荷莫茲海峽韓國船隻受損事件的指控」。

使館表示，安全通過這條咽喉要道「需要完全遵守適用法規、適當注意已發布的警告、遵循指定航線，並與伊朗伊斯蘭共和國主管當局協調」，並警告若有任何忽視，將可能發生「意料之外的事件」。

聲明補充表示：「若相關方在通過該區域或進行活動時未適當考量這些因素，應自行承擔後果。」

伊朗 荷莫茲海峽 韓國

延伸閱讀

韓貨船在荷莫茲海峽爆炸起火　川普籲首爾加入任務

伊朗開火？韓貨船荷莫茲爆炸後將拖往杜拜 事故原因待釐清

韓國調查貨船荷莫茲海峽起火 評估加入美方行動

韓國稱其船隻在荷莫茲海峽發生爆炸並起火 原因尚不明

相關新聞

散裝船運價大漲！BDI連四日走升 衝上兩年半高點

代表散裝船運價走勢的「波羅的海乾散貨指數」（BDI）躍至2023年12月以來最高，反映海岬型船需求升溫，加上運送散裝原物料的船舶供給趨緊。

伊朗石油危機衝擊亞洲塑膠供應 包裝材料到注射器都缺貨

亞洲正深陷塑膠危機。伊朗石油衝擊波及原料供應，製造業者紛紛示警，食品、醫療物資和其他消費品的包裝材料面臨短缺。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

韓國貨輪荷莫茲海峽爆炸起火 伊朗堅決否認涉事

伊朗駐韓國大使館6日發表聲明指出，對於韓國船隻在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）爆炸起火一事，伊朗方面堅決反...

美貿易代表：川習會將討論中國持續購買伊朗石油問題

美國貿易代表葛里爾說，美國總統川普下周與大陸國家主席習近平會晤時，將討論中國大陸持續從伊朗購買石油的問題。

Fed官員警告！美伊戰爭恐讓高通膨拖更久 供應鏈壓力浮現

聯準會（Fed）官員周三（6日）表示，曠日持久的美伊戰爭正提高通膨長期維持高檔的風險，原因是油價高漲與全球供應鏈問題開始浮現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。