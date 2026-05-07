美貿易代表：川習會將討論中國持續購買伊朗石油問題

美國貿易代表葛里爾說，美國總統川普下周與大陸國家主席習近平會晤時，將討論中國大陸持續從伊朗購買石油的問題。

彭博報導，葛里爾6日接受彭博電視採訪時說：「我們不希望此事破壞雙方的整體關係，或影響北京會晤達成的任何協議，但這確實是可能出現的問題。」

川普政府批評北京透過能源採購為伊朗提供資金，並警告各銀行，若支持購買伊朗原油的中國煉油企業，可能面臨二級制裁風險。華盛頓正加大力度切斷伊朗石油出口這一關鍵資金來源。

葛里爾說：「伊朗是全球頭號恐怖主義贊助國，任何從伊朗購買石油的人都助紂為虐。」

川普與習近平預計14、15日在北京會晤。川普5日在白宮告訴記者，雙方屆時會討論伊朗戰爭問題，而習近平在這個問題上「一直非常友好」。

另一方面，伊朗外長阿拉奇6日訪問北京，在與大陸外長王毅會面時表示，期待北京繼續在促和止戰方面發揮積極作用；他也在會後強調，伊朗還在等待「公平且全面的協議」。