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全球債務近353兆美元創新高 市場降低對美公債依賴

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導

國際金融協會（Institute of International Finance，IIF）今天報告指出，截至今年3月底，全球債務總額攀升至近353兆美元歷史新高，投資人開始分散配置、降低對美國公債的依賴。

路透社報導，國際金融協會在季度「全球債務監測報告」（Global Debt Monitor）中指出，今年初以來，國際市場對日本與歐洲政府公債的需求持續增強，同時，對美國公債需求大致持平。

國際金融協會全球市場與政策主管帝夫提克（EmreTiftik）說：「這顯示部分國際投資人正試圖分散配置，降低對美國公債的依賴。」

他表示，規模達30兆美元的美國公債市場目前「沒有立即風險」，但長期來看，美國政府債務愈來愈走向「不可持續的路徑」，相較之下，歐元區與日本債務比率則正逐步下降。

報告指出，在現行政策下，美國債務占國內生產毛額（GDP）比率預料將持續攀升。同時，受惠人工智慧（AI）相關發債熱潮及海外資金強勁流入，美國公司債市場持續蓬勃發展。

國際金融協會表示，美國大規模舉債是推升全球債務於第1季增加超過4.4兆美元的主因，這也是2025年年中以來最快增速，連續第5季上升。

帝夫提克也提到，今年初中國非金融企業借款急速增加，尤其以國營企業為主，增速明顯超越中國政府本身的借貸規模。

除了全球這兩大經濟體外，成熟市場整體債務略有下降；不含中國的新興市場債務則小幅增加至創紀錄的36.8兆美元，主要是由政府借貸帶動。

國際金融協會報告顯示，這段期間債務增幅最大的國家包括挪威、科威特、中國、巴林與沙烏地阿拉伯，其債務占GDP比率均增加超過30個百分點。

國際金融協會預測，人口老化、國防支出增加、能源安全與供應鏈多元化需求、網路安全，以及AI相關資本支出等結構性壓力，將在中長期進一步推升政府與企業債務。

帝夫提克還說：「近期中東衝突預料將進一步加劇這些壓力。」

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