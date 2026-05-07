日本日經225指數休假歸隊大漲突破62,000關卡 韓股超越加拿大

日本股市結束黃金周長假，周四歸隊後便飆漲且創下歷史新高，在科技股強勢帶動下，跟上休假間全球股市的漲勢。

南韓股市繼續上漲0.3%，再創新高，市值昨天已超越加拿大，躍升全球第七大股市，緊追台股之後。

日經225指數大漲4.2%，報62,009.59點，盤中一度大漲5.5%至62,799.19點，首度突破62,000點關卡。較廣泛的東證指數（Topix）上漲2.1%，報3,807.84點，盤中漲幅達3.3%。

此波漲勢由半導體相關類股領軍。美國晶片商超微（AMD）因財報亮眼、AI前景樂觀，帶動市場情緒全面升溫。Ibiden漲幅最大，達15.9%，三井金屬上漲15.3%，瑞薩電子（Renesas Electronics）漲12.8%，記憶體晶片廠鎧俠（Kioxia）更觸及漲停價。

GCI資產管理資深投資組合經理池田高正說：「日經急漲，是由晶片股強勢表現所帶動，背後動力來自超微的強勁業績展望。」

市場樂觀情緒的另一來源，是美伊停火談判出現進展。華盛頓據報提出一份備忘錄，內容包括逐步重新開放荷莫茲海峽、解除港口封鎖。伊朗表示正在審視美方提案，川普總統也說雙方談判進展良好。

野村證券資深策略師伊藤隆司說：「油價下跌對企業意義重大，即使通膨只是小幅舒緩，也能帶來相當程度的紓困效果。」油價在前一交易日重挫7%後趨於穩定。

不過，漲勢並非全面性的。礦業股和出口商股價普遍下滑，此前因伊朗衝突推升能源價格和日圓走弱而受惠的類股，如今面臨反轉。日本最大石油和天然氣探勘商國際石油開發帝石（Inpex）大跌5.9%，本田汽車則下跌0.7%。

住友信託資產管理首席策略師上野裕之說：「汽車業持續疲弱，全球競爭加劇令經營環境日趨嚴峻，加上在本會計年度，他們或許也無法從日圓走弱中受益。」

日圓兌美元報156.33，前一日曾升至155的10周高點，市場盛傳當局介入匯市。日本公債在休市3天後同步走揚。

日本央行週四公布的3月會議紀錄顯示，多名委員認為，若伊朗衝突引發的能源衝擊持續延燒，有必要升息。