算力需求壓倒減碳承諾 微軟擬放棄2030年再生能源目標

彭博引述知情人士報導，微軟（Microsoft ）正在討論擱置一項業界最具雄心的乾淨能源目標，以排除可能拖慢搶建資料中心的障礙。

不願具名的知情人士透露，微軟目前正在評估是否延後、甚至完全放棄2030年達成每小時用電量100%由再生能源採購來支應的目標。知情人士指出，資料中心建設成本高昂、耗能龐大，正在動搖各界對AI時代前所作氣候承諾可行性的看法。他們也表示，微軟內部討論仍在進行，尚未做出最終決定。

微軟發言人對此表示，將繼續尋求維持每年達標的機會，但並未對難度更高的每小時達標承諾置評。

若果真退出承諾，將是一大轉向。科技巨人長期以來以公開擁抱高度進取的減碳目標著稱，微軟甚至曾承諾從大氣中排除的二氧化碳將多於自身排放量。但隨著亞馬遜、Meta等公司爭相確保足夠電力以應對AI需求，天然氣的吸引力與日俱增。

原 Netflix 淨零與自然事務總監、現任 High Tide 基金會碳政策與市場倡議常務董事的凱利（Alexia Kelly）說：「在競相讓資料中心上線營運的競爭中，乾淨能源目標早已被拋到九霄雲外。」「天然氣似乎已成為超大規模雲端服務商的首選燃料。」

微軟於 2021 年宣布「100/100/0」招牌乾淨能源目標──旨在達成 100%的電力消耗、在100% 的時間內，均透過零碳能源採購來相抵（且全部來自其取電的同一個電網）。這項每小時配比的承諾，比微軟先前已達成的目標更具雄心；先前的目標僅要求以一整年的總量來計算購買足量再生能源。

在最新的永續報告中，Meta、Alphabet 旗下的 Google、亞馬遜和微軟均指出，與 2022 年底 ChatGPT 首度發布前的基準相比，碳排放量分別成長了 64%、51%、33% 和 23%。微軟特別點出，「與成長相關的因素，如 AI 和雲端擴張」，是排放量飆漲背後的原因。

微軟永續長中川（Melanie Nakagawa）發布新聞稿說，微軟仍致力於實現環境目標，但要達成這些目標，「需要持續努力，隨著市場成熟、政策環境演變，以及新興創新方案逐步擴大規模，不斷檢視並調整我們的做法」。

微軟表示，每3個月新增約1 GW的資料中心容量，相當於75萬戶家庭的用電量。截至2月，微軟已簽約採購逾40 GW的再生能源。微軟發言人表示，微軟近和We Energies簽署協議，2028年底起，將在威斯康辛州新增1.2 GW的無碳能源計畫併網。微軟目前正在威斯康辛州興建規模最大的AI資料中心。

今年，微軟也和雪佛龍（Chevron）洽談，計劃出資在德州西部的二疊紀盆地興建一座大型天然氣廠。