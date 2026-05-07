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油價又反彈了…川普威脅伊朗敲定終戰協議 否則面臨「更高強度」轟炸
國際油價今天（7日）盤中震盪上漲，投資人持續評估中東局勢最新發展，市場擔憂伊朗與美國之間的緊張關係再度升高。
布蘭特原油7月期貨盤中上漲1.05%，至每桶102.33美元；美國西德州中級原油（WTI）6月期貨上漲1.23%，至每桶96.25美元。兩大原油期貨逆轉周三收盤重挫7%的頹勢。
儘管有報導指出美伊接近達成終戰協議，但美國總統川普周三表示，若伊朗不同意和平協議，將遭到「更高強度」轟炸，引發市場擔憂美伊之間結束戰爭的談判仍相當脆弱。
川普在社群平台Truth Social發文表示，美軍代號「史詩狂怒行動」的軍事攻勢，「若伊朗同意已談妥的條件，就會結束，雖然這或許是一個很大的假設。」
他還表示，若協議達成，美國對伊朗位於阿曼灣港口的海上封鎖將解除，「荷莫茲海峽將對所有國家開放，包括伊朗。」
不過，川普也警告說：「如果他們不同意，轟炸就會開始，而且很遺憾地，規模與強度會比先前更高。」
在川普最新貼文之前，Axios報導才指出，美國與伊朗接近達成一份僅一頁、共14點的瞭解備忘錄，內容是關於結束戰爭並建立後續談判框架。
在川普於Truth Social發文後，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）周三向媒體表示，德黑蘭仍在檢視該提案，並將透過調停方巴基斯坦提交回應。
貝卡伊隨後也在X平台發文，引用國際法院（ICJ）判例表示：「所謂『談判』，至少應是真誠地試圖透過對話解決爭端。這需要『善意』。談判不是『爭吵』，也不是『命令』、『欺騙』、『勒索』或『脅迫』。
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