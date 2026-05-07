科技實力獲烏克蘭認可 台灣無人機出口歐洲增逾40倍

台灣憑藉卓越技術實力，成為烏克蘭無人機廠商青睞的替代供應來源。台灣智庫指出，台灣對歐洲無人機出口在2025年暴增逾40倍。

在各界愈發憂心中國主導工業供應鏈，以及可能帶來的安全風險，烏克蘭與歐美各國近來也日益轉向台灣尋求替代供應來源。

英國「衛報」（The Guardian）報導，烏克蘭獨立智庫蛇島研究所（(SII）指出，台灣以卓越的科技實力聞名，尤其在微電子、導航系統和電池領域具備專業技術，而這些正是西方供應商難以匹敵的領域，因此台灣成為烏克蘭無人機製造商偏好的替代供應來源。

台灣似乎已準備把握這個契機，總統賴清德正推動規模400億美元的追加國防預算，其中包括無人機及整合人工智慧（AI）的相關經費。

根據科技、民主與社會研究中心（DSET）資料，2025年台灣出口至歐洲的無人機數量暴增逾40倍，其中波蘭與捷克是最大市場。這股趨勢仍持續擴大，2026年第1季出口表現已超越去年全年總量。

根據科技、民主與社會研究中心進行的訪談顯示，多數無人機原本就是要轉運至烏克蘭，而這些國家則充當中間人的角色。

烏克蘭頂尖無人機大廠Vyriy國際聯盟主管迪奧迪察（Bohdan Diorditsa）表示：「我們採用台灣製造的零組件，這在現今產業中已非罕見。」Vyriy一直積極推動在地化生產，並致力於降低對目前仍主導全球供應鏈的中國零組件的依賴。

他表示，外界擔心中國可能進一步收緊出口管制，因此業界開始尋找替代來源。迪奧迪察指出，台灣在半導體與電子整合方面具備世界級實力，因此是「百分之百有價值的合作夥伴」。

蛇島研究所分析師薩夫奇（Artur Savchii）指出，實現在地化生產終究是烏克蘭的首要重點。

戰事逐年推進，都讓生產更加扎根於國內：從最初主要進口中國製成品無人機，到如今幾乎完全在國內組裝。根據烏克蘭國防部，截至去年，已有逾百家零組件廠商於本土插旗。薩夫奇強調，烏克蘭業者正針對前線作戰需求量身打造系統，這是大量生產的中國供應商往往難以做到的。

然而，即便國內組裝規模不斷擴張，烏克蘭在短期內仍不太可能在完全不使用中國零件的情況下擴大無人機產量，主要原因為中國製零件仍明顯更便宜且供應充足。即使是其他地區生產的零組件，例如鋰電池和稀土磁鐵，往往也仍依賴中國原料。

台灣能提供的供應規模仍是一大限制。烏克蘭戰時需求極為龐大，每年需求量以百萬架無人機計算。而根據海關管理部門資料，台灣目前產量仍遠低於此，僅維持在數十萬架的規模。

台灣最大無人機製造商之一雷虎科技總經理蘇聖傑表示，中國產品在價格上仍保有明顯優勢，部分機型成本僅為台灣同類產品的一小部分。目前，他的公司已將無人機系統送往烏克蘭進行實地測試。

蘇聖傑說：「他們測試過，也很喜歡，但最後還是不買，因為價格依然太貴了。」

地緣政治是另一個障礙。烏克蘭並未正式承認台灣，並與其最大貿易夥伴中國保持謹慎關係。因此，雙方大部分合作似乎是透過波蘭、捷克和美國等中介國間接進行。目前幾乎沒有跡象顯示存在正式的政府層級協調，大多數互動都發生在企業對企業之間。