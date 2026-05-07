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算力跟不上需求 Anthropic成長80倍 執行長坦承「瘋狂」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Anthropic 執行長阿莫代在開發者大會上亮相。美聯社
Anthropic 執行長阿莫代在開發者大會上亮相。美聯社

Anthropic 執行長阿莫代（Dario Amodei）表示，他的公司原先計劃預留 10 倍的成長空間。但第1季實際營收和使用量以年化計算成長了 80 倍，他說這正是一直跟不上需求的原因。

阿莫代周三在舊金山舉行的開發者大會上坦承，「這就是我們在算力方面遭遇困難的原因」。他說，Antrhopic正「正在盡快擴充」算力，並會「盡早將算力提供給大家」。

數小時前，Anthropic 才宣布和馬斯克旗下的 SpaceX 達成協議，將使用SpaceX位於田納西州曼菲斯Colossus 1資料中心的全部算力。根據協議，Anthropic 將獲得超過 300 MW的容量。SpaceX 旗下也有 AI 實驗室 xAI（現更名為 SpaceXAI），是Anthopic的競爭對手。

Anthropic 成長驚人，是因為旗下 Claude AI 模型大受歡 迎，且自去年推出 Claude Code 以來，尤其去年推出的Claude Code席捲軟體開發界後，更出現爆炸性成長。 CNBC之前報導，該公司目前和投資人洽談以 9,000 億美元的估值籌資，屆時身價將超越 OpenAI。

阿莫代在台上說：「軟體工程師是採用新技術最快的一群人，」「這預告未來各行各業的運作方式，以及 AI 將如何轉化整個經濟。」

上個月，Anthropic表示Claude的龐大需求已對基礎設施造成「難以避免的壓力」，影響到使用者的「穩定性與效能」，尤其在尖峰時段更為明顯。該公司近幾週已陸續簽署多項算力合約，包括與Amazon簽訂的數十億美元協議。

與此同時，Anthropic 一直在處理和美國政府及國防部之間的緊張關係。美國國防部 3 月宣布該公司具備供應鏈風險，將其列入軍方合作黑名單。隨著這場糾紛進入司法程序，Anthropic 聲勢卻不減反增。

阿莫代說，目前的成長程度簡直「瘋狂」且「難以招架」，並向在場聽眾表示，他希望未來能回歸「比較正常」的成長步調。。

AI 舊金山 馬斯克 SpaceX

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