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美元指數跌至中東戰爭以來最低 日圓疑慮官方干預一度勁升至155.04

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓周三重貶0.9%至 156.39，盤中一度快速跌至 155.04，觸及 2 月底以來最高位。由於當時並無明顯基本面動因，市場廣泛猜測日本財務省再度出手進場干預。
美元兌日圓周三重貶0.9%至 156.39，盤中一度快速跌至 155.04，觸及 2 月底以來最高位。由於當時並無明顯基本面動因，市場廣泛猜測日本財務省再度出手進場干預。

美元周三全面走低，受到地緣政治局勢出現緩和曙光的影響。隨著美伊兩國可望達成休戰協議，風險偏好顯著回升，壓制了美元的避險需求。與此同時，日圓出現劇烈波動，盤中一度狂飆1.8%，日本官方疑似再度進場干預。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周三下跌 0.4%，報 98.023，盤中一度重摔至 97.623，創下今年 2 月下旬美國對伊朗發動襲擊、引發戰火以來的最低點。

倫敦 Pepperstone 高級研究策略師布朗（Michael Brown）說：「風險偏好心理改善確實給美元帶來壓力。市場參與者迫切希望抓住利好消息，因此一種『先冒險押注，事後再評估』的心態正在悄然蔓延。」不過，Bank of Nassau 1982 首席經濟學家 Win Thin 則持謹慎態度，他針對備忘錄的消息說：「現在開香檳慶祝為時過早。」

ADP 周三公佈的數據顯示，美國 4 月民間部門就業增幅超出預期，顯示勞動市場仍具韌性。市場目前正密切關注本周五公佈的非農就業數據，這將檢驗 Fed 究竟會維持利率不變，抑或因勞動市場趨軟而重燃降息呼聲。BBH 全球市場策略主管哈達德（Elias Haddad）認為，美元下行空間有限，因為強韌的數據使 Fed 升息的可能性依然存在。

美元兌日圓周三重貶0.9%至 156.39，盤中一度快速跌至 155.04，觸及 2 月底以來最高位。由於當時並無明顯基本面動因，市場廣泛猜測日本財務省再度出手進場干預。

法國興業銀行策略師 Frank Benzimra 指出，日本當局目標可能是將美元兌日圓推向 150 水平。Pepperstone 的布朗則認為，除非有干預，否則不會出現如此劇烈的波動。

歐元兌美元升值 0.5%，報 1.17535 美元；英鎊兌美元升值 0.4%，報 1.35955 美元。

澳幣兌美元升值 0.8% 至 0.72405 美元，觸及四年來高點。受惠於風險偏好回升及澳洲央行今年第三度升息。

美元指數 伊朗 日本 日圓 美元

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