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台積電ADR狂漲6.4%創新高 較台北交易溢價17.4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三大漲6.4%，收在419.50美元，較台北交易溢價17.4%。

美國股市周三延續強勁漲勢，標普 500 指數和那斯達克指數連兩日刷新歷史新高。道瓊工業指數終場大漲 612.34 點，漲幅 1.2%，收在 49,910.59 點。標普 500 指數上漲 105.90 點或 1.5%，報 7,365.12 點。以科技股為主的那斯達克指數勁揚 513.82 點，漲幅2.0%，收在 25,838.95 點。費城半導體指數同樣觸及歷史高位，終場大漲 4.5%，今年以來累計漲幅已達 62%。

AMD因資料中心晶片需求噴發，營收預測遠超分析師預期，收盤狂漲 18.9%，收在 421.39 美元的歷史新高。這股熱情席捲整個半導體產業，英特爾（Intel）續漲 4.5%，Arm 勁揚 14%，而輝達（NVIDIA）也大漲 5.7%，創下 2 月以來最佳表現

台灣加權股價指數周三上漲269.56點，收在41,138.85點。台積電（2330）平盤收在2,250元。

個股 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,640.92 +6.36 2,250.00 17.37

聯電 UMC US 95.88 +8.71 91.40 4.90

日月光 ASX US 537.63 +2.15 524.00 2.60

中華電 CHT US 136.42 +0.53 136.00 0.31

台積電ADR 標普 Arm

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