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AMD帶動AI交易噴發、美伊談判傳捷報 標普那指雙創歷史新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
標普 500 指數和那斯達克指數連兩日刷新歷史新高。法新社
標普 500 指數和那斯達克指數連兩日刷新歷史新高。法新社

美國股市周三延續強勁漲勢，標普 500 指數和那斯達克指數連兩日刷新歷史新高。市場情緒受到雙重利多提振：一是超微AMD）財報亮眼重燃 AI 投資熱度；二是地緣政治出現重大進展，傳美伊兩國接近達成止戰備忘錄，帶動國際油價暴跌並緩解通膨顧慮。

道瓊工業指數終場大漲 612.34 點，漲幅 1.2%，收在 49,910.59 點。標普 500 指數上漲 105.90 點或 1.5%，報 7,365.12 點。以科技股為主的那斯達克指數勁揚 513.82 點，漲幅2.0%，收在 25,838.95 點。費城半導體指數同樣觸及歷史高位，終場大漲 4.5%，今年以來累計漲幅已達 62%。

AMD因資料中心晶片需求噴發，營收預測遠超分析師預期，收盤狂漲 18.9%，收在 421.39 美元的歷史新高，並創下去年 10 月以來最大單日漲幅。

這股熱情席捲整個半導體產業，英特爾（Intel）續漲 4.5%，Arm 勁揚 14%，而輝達（NVIDIA）也大漲 5.7%，創下 2 月以來最佳表現。台積電ADR也大漲6.4%。

康寧（Corning）大漲12%，輝達買進這家光纖電纜製造商康寧價值 5 億美元的認股權，兩家公司為擴張人工智慧（AI）基礎建設建立更廣泛合作的關係。

華爾街老將、Sevens Report 創辦人艾塞耶說：「整體來看，AI交易仍然強勁。」他認為目前的市場環境已將目光從衝突轉向由 AI 驅動的獲利表現。

Axios 報導，美國和伊朗就結束戰爭的接近達成一項備忘錄。川普總統在接受 PBS 訪問時說：「伊朗戰爭『很有可能』結束，而且『有可能』在他下周訪中之前就結束。」消息引發國際油價崩跌，布蘭特原油期貨重摔約 8% 至每桶 101 美元。雖然川普隨後警告若德黑蘭不同意達成協議，美國將恢復更強度的轟炸，導致油價收復部分失地，但能源價格的回落已顯著提振市場風險胃口。

美國 4 月民間就業增幅創下 15 個月來新高，顯示在衝突陰影下，勞動市場仍保持穩定。然而，聖路易聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）警告，通膨走高的風險仍存，在就業市場穩定下，Fed 可能需要將利率維持不變一段時間。

標普 500 指數 11 大類股中有 9 個上漲。工業類股和資訊科技類股分別以 2.6% 和 2.56% 的漲幅領先。標普 500 等權重指數同步創下歷史新高，顯示漲勢具備廣度。僅能源類股受油價下挫拖累，表現落後。

美超微電腦（Super Micro Computer）受惠於 AI 伺服器展望亮眼，股價噴發 24.5%。

迪士尼第2季獲利優於預期，股價上漲 7.5%。優步 (Uber) 預計第2季預訂成長強勁，激勵股價上漲 8.5%。

超微 AMD 標普

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