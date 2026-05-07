三星電子決退出中國家電市場 續銷售手機與晶片

韓國三星電子（Samsung Electronics）今天表示，由於競爭加劇，三星電子已決定退出中國的消費性電子產品市場。

綜合路透社與韓聯社報導，三星電子旗下電視機、顯示器、冰箱、洗衣機及空調等家電產品都會撤出中國市場，而手機、平板、醫療器械、半導體等業務則將繼續經營。

儘管三星電子的記憶體晶片因人工智慧（AI）的蓬勃發展而利潤大增，但家電產品方面，在中國大陸及其他地區都面臨中國對手的激烈競爭；再加上美國加重關稅之下，三星家電部門去年虧損約1.38億美元。

三星電子在聲明中指出：「將全力降低對顧客的影響，並正檢討為業務夥伴提供各種支援措施。」