超微強勁財報帶動晶片股 美股收紅標普那指創新高

日圓兌美元匯率6日恢復升勢，盤中衝上兩個多月以來最高，引發外界猜測東京當局可能再次進場干預。印尼當局則是直接宣布捍衛本幣的措施。亞洲各國正面臨加強捍衛本幣的壓力，尤其是那些最易受伊朗戰爭引發油價飆升影

2026-05-07 02:40