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超微強勁財報帶動晶片股 美股收紅標普那指創新高
中東衝突有望解決的跡象提振市場情緒，加上超微（AMD）公布強勁財報，帶動晶片股及其他人工智慧（AI）相關概念股走揚，美股主要指數今天收紅，標普與那指再創新高。
道瓊工業指數上漲612.34點或1.24%，收報49910.59點。
標普500指數上升105.90點或1.46%，收在7365.12點。
那斯達克指數上揚512.82點或2.02%，收25838.95點。
費城半導體指數勁揚492.18點或4.48%，收11472.75點。
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