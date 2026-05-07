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G7貿易部長批稀土出口管制 劍指中國經濟脅迫

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導

七大工業國集團（G7）貿易部長今天批評某些國家以「經濟脅迫」的手段，對出口實施管制，特別是對關鍵礦產的限制。法新社報導，這項批評明顯劍指中國。

G7貿易部長在法國舉行兩天會議之後發表聲明，雖未直接點名中國，但明確是針對北京的嚴格管制稀土出口。

部長們在聲明中表示：「我們嚴正關切經濟脅迫行為，包括透過出口限制來施加威脅，這可能導致供應鏈中斷，特別是對關鍵礦產，其結果將進一步破壞經濟安全與韌性。」

中國的稀土產業在全球占有主導地位；稀土是各領域產品不可獲缺的原料，從消費性電子產品到國防設備等。

中國控管稀土出口，引發全球供應鏈振盪，北京去年10月巧妙地運用此一影響力，與華府達成協議，才暫停雙方激烈的貿易戰。

儘管中國已恢復稀土出口，但在審批過程與移轉供應上，仍令許多外國企業傷透腦筋。

G7部長矢言將與夥伴們合作，不但要減少對稀土的依賴，還要讓「企圖將經濟依存當作武器的行為」無法得逞。

部長們又說：「我們希望遏止經濟脅迫，並在必要時採取行動。」

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平預計下週於北京舉行峰會，稀土供應問題將成為重要議題之一。

稀土 G7 法國

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