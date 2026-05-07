經貿摩擦 在美陸企73%去年無新投資

美國中國總商會（ＣＧＣＣ）發布最新「在美陸資企業年度商業調查報告」顯示，在美陸資企業對總體營商環境評價趨於謹慎，持負面態度者占比過半，回升至二○二二年以來最高；去年在美「沒有」新業務投資的陸企高達百分之七十三，創歷年新高，顯示防禦策略為主流。但企業普遍預期，今年中美關係將顯著改善。

美國中國總商會四日在華府舉行「二○二六在美陸資企業年度商業調查報告」記者會，這是連續第十三年發布此項報告。

報告顯示，在關稅衝擊成為在美經營首要壓力源的背景下，企業對營商環境的評價趨於謹慎。高達百分之七十九的受訪企業表示受到川普政府關稅政策衝擊，進口成本上升、利潤率下降與供應鏈中斷是最受衝擊的領域，關稅已從採購成本端全面滲透至企業經營的各個層面。

與此同時，在對美國投資與商業環境的總體感受方面，受訪陸資企業持負面態度者占比百分之五十五，回升至二○二二年以來最高水平，企業整體態度趨於謹慎。

報告指出，在外部高壓下，「不退出、不擴張、守住基本盤」已成為大多數在美陸資企業的共同特徵。二○二五年在美「沒有」新業務投資的企業占比高達百分之七十三，較二○二四年的百分之五十三大幅提高，為歷年調查最高值。有積極擴張意願、增加投資百分之十以上企業降至百分之○。

儘管營商環境評價趨於謹慎，企業收入仍展現出較強適應能力與分化特徵。二○二五年約百分之卅三的受訪企業實現收入增長；百分之八十一的企業整體保持盈利；高利潤率企業（即息稅前利潤率≧百分之十五）占比從二○二四年的百分之七增至百分之廿一，達到歷年最高水平。但也有約百分之廿七的企業收入出現下滑。

報告並指，受中美關稅「停戰」等因素影響，受訪企業對二○二六年中美關係預期顯著改善。經貿關係層面，選擇「中度惡化」預期企業數量較去年大降廿四個百分點，選擇「小幅改善」預期企業增至百分之卅六。

然而，美國宏觀經濟不確定性（百分之七十）、中美關係深層張力（百分之六十四）與經貿摩擦持續（百分之五十六）仍是企業的三大核心挑戰。報告提到，中美經貿關係正處於劇烈震盪後的階段性緩和，並不等同於深層矛盾的消解。美方在技術出口管制與外資審查持續強化，合規環境的複雜程度並未因關稅停戰而減輕。