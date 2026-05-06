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油價劇震比居高更可怕…這個研究如此解釋

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
研究顯示，油價持續波動對實體經經濟的影響會延後顯現，且價格震盪對貿易的破壞力甚至遠大於維持在高檔。 路透
研究顯示，油價持續波動對實體經經濟的影響會延後顯現，且價格震盪對貿易的破壞力甚至遠大於維持在高檔。 路透

獨立貿易監測機構「全球貿易預警」（Global Trade Alert，GTA）的研究指出，油價波動比高油價更具破壞力，因伊朗戰爭而來的油價波動如果持續，到明年年底之前，全球貨物貿易不但不會成長，還會萎縮1.75%。

這項研究的分析預測，是以先前新冠疫情和2008年大宗商品價格崩盤造成的價格衝擊為模型。GTA創辦人、瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）貿易專家伊凡特說：「我們發現，燃料價格波動程度持續上升，會減緩世界貿易增長，而且影響需要長達19個月才會顯現。所以，最糟糕的情況可能還在後頭。」

伊凡特指出，研究所根據的模型顯示，油價波動的影響需要數月才能傳導至實體經濟，因為涉及到重新談判運輸合約、消耗庫存、關鍵市場的消費者信心減弱等過程。

值得注意的是，分析也發現，價格震盪對貿易的破壞力甚至遠大於維持在高檔。油價高企但穩定的話，大宗商品出口國的收入增加，能夠抵銷日本或歐元區等製造業出口國受到的負面影響。然而，油價難以預測的波動才更削弱整體貨物貿易。

自美國與以色列2月28日對伊朗發動襲擊以來，布蘭特原油價格在衝突發生前每桶約70美元，戰事緊張最高峰期時，漲到逼近120美元。傳出外交方面的交涉有突破時，價格回落至86美元，但在上周談判陷入僵局時，又攀升至126美元以上。

模型設定兩個油價波動情境，一是油價波動率在25%，另一個是波動率100%。在波動率100%情境下，經過19個月，受影響最嚴重的地區是中東與非洲地區，貿易成長率估將減少8個百分點。對中國大陸的衝擊估會減少近3個百分點，約是美國受損程度的三倍。新興亞洲與拉丁美洲的影響則相對不明顯，縮減幅度不到1個百分點。

油價 伊朗 伊朗戰爭

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