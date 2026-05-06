傳美伊有望達成協議 華爾街早盤氣勢如虹

美國和伊朗有望達成讓油輪得以恢復從波斯灣輸運原油的協議，帶動國際油價今天大幅下挫，全球股市則應聲大漲。華爾街股巿開盤後氣勢如虹。

美聯社報導，美東時間上午10時15分標準普爾500指數上漲0.9%，朝再創新高邁進；道瓊工業指數大漲498點，漲幅1%；那斯達克綜合指數則上揚1.1%。

其他主要股市漲幅更大：首爾大漲6.5%、香港上漲1.2%、倫敦勁揚2.2%、巴黎飆升3%。

作為國際基準的布倫特原油（Brent Crude）價格下跌5.8%，報每桶103.54美元，較本週初超過115美元明顯回落。

法新社報導，盛寶金融（Saxo Markets）策略師威爾森（Neil Wilson）指出：「Axios這則新聞激發市場新一波樂觀情緒，顯示我們正朝全球能源市場正確方向前進，這也推動整體風險性資產買盤升溫。」

「隨著市場風險情緒回升，債券殖利率和美元同步下滑，而儘速結束衝突對於緩解市場通膨風險至關重要。」

美國媒體Axios今天報導，白宮認為已經接近與伊朗就一份一頁篇幅的諒解備忘錄達成一致，以結束戰爭並且為後續更詳盡核談判制訂架構。美國預計在接下來48小時內會收到伊朗針對幾項關鍵要點的回應。