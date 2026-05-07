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大馬拉高電動車進口限制

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

馬來西亞7月起將提高電動車整車進口門檻，此舉勢必把許多中國大陸中階汽車趕出該國市場。

大馬投資、貿易及工業部（MITI）6日發布聲明宣布，7月起所有整車進口電動車必須符合兩項要件：最低到岸價格（CIF）需為20萬馬元（5.1萬美元），最低輸出功率為180瓩（kw）；這將取代現行要求的最低售價25萬馬元和最低輸出功率200瓩。

雖然這表面上看似調降要求，但據最先報導此消息的汽車網站Paultan表示，納入關稅和其他稅項後，整車進口電動車的零售價至少將達30萬馬元。

MITI表示，該政策將取代大馬先前結束的電動車進口政策，以及從2021年實施到去年底的進口關稅豁免政策；經銷商已進口的車輛將不受新規影響。

Paultan指出，按照通告定義，全球最大電動車製造商比亞迪目前在大馬販售的七款車輛中，將只有兩款還能獲准販售。The Edge Weekly 3月報導，比亞迪正重新考慮在大馬設立組裝廠的計畫，因為監管規定限制當地組裝車輛能在當地販售的數量。

電動車 馬來西亞 售價

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