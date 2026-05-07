囤幣大戶虧損扛不住了 Strategy 暗示出脫比特幣

比特幣「企業囤幣大戶」Strategy公司第1季虧損擴大，主因其龐大加密貨幣資產持續影響財務表現。該公司正逐漸擺脫「永不賣出任何比特幣」的立場，高層暗示甚至有可能轉向賣出。

截至5月3日，Strategy持有818,334枚比特幣，年初至今增加22%，目前市值約665億美元。比特幣價格目前約8.2萬美元，遠低於去年10月創下的12.5萬美元歷史高點。

Strategy在5日公布，上季虧損127.7億美元，相當於每股虧38.25美元，遠高於2025年同期的42.3億美元與每股16.49美元虧損，原因在於比特幣部位的價值大幅下滑，而該公司將其認列為損失。

多年來Strategy一直奉行比特幣愈多愈好的信念，但高層主管5日表示，如果出售比特幣有助於改善公司的資本結構，或提升「每股比特幣」這一用來向投資人推銷股票的重要指標，他們將考慮出脫部分持幣。共同創辦人兼董事長塞勒（Michael Saylor）將Strategy比喻為房地產開發商，並描繪出一種未來可能出售比特幣的情境。

塞勒表示：「你用信用買回比特幣，讓它價值上升，然後再出售比特幣來支付股利。只要你發行的信用規模高於損益平衡點，這個商業模式就能持續運作並不斷成長。」