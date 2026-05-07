SpaceX 砸550億美元德州建廠 Terafab 計畫跨出關鍵一步

美國億萬富豪馬斯克執掌的SpaceX公司，計劃斥資550億美元在德州興建半導體工廠，為啟動其雄心勃勃的Terafab晶圓廠計畫邁出關鍵一步。

根據德州格萊姆斯郡的公告，SpaceX規劃在吉本斯溪水庫附近、於該郡所劃定的再投資特區，興建「下一代、垂直整合的半導體製造與先進運算晶圓廠」。格萊姆斯郡的官員料將在6月開會時，研議對該計畫提供地產稅減免。

Terafab計畫料將分多個階段推行，SpaceX估算，若後續的追加階段也宣告完工，整體投資金額有望上看1,190億美元。

馬斯克3月提出興建Terafab晶圓廠的構想，以為其機器人、太空與人工智慧（AI）計畫生產晶片。他說，SpaceX與特斯拉為此攜手合作至關緊要，因為半導體產業的生產速度過慢，無法滿足他與整體科技產業的晶片需求。他表示：「我們若不建設Terafab，就拿不到晶片，由於我們需要晶片，所以我們將興建Terafab。」

Terafab計畫也能降低SpaceX公司對台積電（2330）、三星電子等外部供應商的依賴。

根據路透檢視的SpaceX首次公開發行股票（IPO）申請文件摘錄，該公司計劃自行「生產自家的繪圖處理器（GPU）」，並將其列為「重大資本支出」的一環。

該文件也凸顯供應風險，指出SpaceX並未與多家晶片供應商簽訂長期合約，未來仍將高度依賴第三方。SpaceX並表示，並未保證能在預期時程內達成Terafab計畫目標，甚至不保證一定能完成。

這項計畫符合美國擴大本土半導體製造能力的大方向。隨著地緣政治緊張與供應鏈風險升高，美國正積極推動國內晶片生產。

為了引進外部製造專業，馬斯克上月在特斯拉第1季財報電話會議上表示，Terafab將採用晶片大廠英特爾（Intel）的14A製程生產晶片。據悉馬斯克的副手也在4月與應用材料、東京威力科創、科林研發等晶片產業供應商接觸，以「光速」推進Terafab計畫。