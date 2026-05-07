三星市值飆上1兆美元 繼台積之後 亞洲第二家

三星電子股價6日大漲14%，收在26.6萬韓元（約183.5美元）的空前新高，公司市值飆上1兆美元，成為繼台積電（2330）之後，第二家躋身「市值兆美元俱樂部」的亞洲企業。南韓大盤KOSPI指數也隨之強漲6.45%，飛越7,000點大關，同步改寫歷史紀錄。

在人工智慧（AI）需求暴增帶動下，三星股價過去一年已漲逾四倍。據彭博資訊的資料，截至6日收盤三星電子市值1.08兆美元，在全球排名第11，超越波克夏的1兆美元和沃爾瑪的1.04兆美元。台積電若以ADR計算市值約2.05兆美元，在全球排名第六。

根據已公布的財報，三星半導體部門上季獲利暴增48倍，創下歷史新高並優於市場預期，正是受惠於AI資料中心訂單帶來的高利潤。分析師預期，在供給仍有限、合約價格持續快速上升的情況下，三星半導體事業未來幾季將延續強勁表現。

其他重大利多消息還有蘋果公司傳出可能委託處理器的代工訂單。蘋果已與三星進行初步討論，考慮在美國由三星代工主要處理器，做為台積電之外另一選項。

紐約Roundhill投資公司執行長馬薩說：「（三星）市值突破1兆美元的門檻，不僅具象徵性的意義，更有實質重要性。這反映市場認為記憶體在AI基礎架構中的角色是結構性的，而非周期性的。」

Jupiter資產管理投資經理康拉德表示：「即使投資人錯過三星過去的漲幅，只要深入研究，仍會認為其投資機會具有吸引力。目前記憶體市場供給不足，而三星也指出，2027年的供需將比2026年更加吃緊，因此NAND與DRAM價格很可能持續上升。」

隨著企業搭上AI投資熱潮，投資人認為記憶體產業正進入需求「超級循環」，打破數十年來景氣循環起起落落的模式。避險基金Petra資本管理公司合夥人Chan H. Lee看好三星後市仍有很大空間，「這不只是南韓在地的故事，更是全球AI記憶體周期的故事。三星電子的內在價值總算被看見。」

雖然三星晶片部門獲利大好，但行動裝置與顯示器等業務卻在下滑，主要是原材料與零組件價格上漲帶來壓力。同時，AI熱潮帶來的高額利潤也促使員工要求更高分潤，並威脅將於本月稍晚發動為期18天的全面罷工。

儘管存在這些不利因素，根據彭博彙整的賣方分析師預測，三星股價未來12個月仍有望上漲約30%。目前預估本益比只有5.3倍，遠低於去年10月的14.4倍。

SK海力士6日表現也非常剽悍，與三星在韓股KOSPI指數中的權重合計超過43%，而兩大公司股價的驚人漲幅，已使南韓成為全球最火熱的市場之一。