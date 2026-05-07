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私募信貸恐波及金融體系
金融穩定委員會（FSB）6日警告，快速成長的私募信貸業與傳統銀行、資產管理公司之間的聯繫日益加深，正在對全球金融體系構成風險，一些更廣泛的指標顯示違約率呈上升趨勢。
這家全球金融監管協調機構並公布一項行動計畫以控制相關風險。
由全球主要經濟體央行、監管機關及財政部組成的FSB，發布「私募信貸脆弱性」（Vulnerabilities in Private Credit）報告指出，私募信貸業出現違約增加等潛在壓力跡象，而該產業缺乏透明度也為監管機構和投資人帶來挑戰。據FSB估算，全球私募信貸市場規模在1.5兆至2兆美元。
報告指出，自2007-2009年金融危機以來私募貸款業迅速擴張，主因是銀行監管趨嚴，借貸需求於是湧向私募借款。但近來美國和英國一些借款人倒閉導致債權人蒙受損失，並加深了對風險評估與承擔標準不嚴的擔憂。
滙豐控股成為最新一家申報相關損失的機構，這家歐洲最大銀行本周公布，與英國抵押貸款機構Market Financial Solutions倒閉蒙受4億美元相關損失。
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