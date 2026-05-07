日圓強彈 傳央行進場干預

日圓兌美元匯率6日恢復升勢，盤中衝上兩個多月以來最高，引發外界猜測東京當局可能再次進場干預。印尼當局則是直接宣布捍衛本幣的措施。亞洲各國正面臨加強捍衛本幣的壓力，尤其是那些最易受伊朗戰爭引發油價飆升影響的國家。

日圓匯率6日盤中最高上漲1.8%，至155.04日圓兌1美元，是2月24日以來最強。日圓4月30日跌到160.72的低點後，一度急升3%至155.57，之後連跌三天，但跌幅都不大。儘管官方拒絕直接評論是否進行2024年以來首次干預，但知情人士證實確有此事，而且市場對日本央行帳目的分析顯示，干預規模可能約345億美元。

日本市場6日因假期休市，但TJM Europe也認為，日圓的飆升帶有當局進一步干預的跡象。外匯銷售和交易部總經理瓊斯說，「如果財務省想發出明確的信號，就需要將美元兌日圓匯率壓至155以下，甚至153.50以下，或許可以設定150的目標價位」。

之前一位日本財務省官員表示，根據國際貨幣基金組（IMF）的指南，如果日本希望維持其自由浮動匯率地位，在11月底前最多只能再進行兩輪、每輪為期三天的外匯干預操作。

在此同時，印尼盾兌美元匯價5日盤中跌至17,455的歷來新低後，印尼當局也收緊美元購買規定，以捍衛本幣。

央行總裁瓦瑞耀5日晚間在雅加達舉行的新聞發布會上宣布，為穩定印尼盾，無相關證明文件的外幣現金購買額度，將從5萬美元下調至2.5萬美元。