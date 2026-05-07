推演中東戰事最糟糕劇本 油價干擾 全球貿易大幅趨緩

獨立貿易監測機構全球貿易預警（GTA）警告，如果中東戰爭持續干擾石油市場，全球產品貿易活動勢將大幅趨緩，且因影響需要長達19個月才會顯現，所以最糟的情況可能還在後頭。

GTA分別假定未來12個月油價的動盪幅度為25%，以及100%。在100%這個最糟腳本的情況下，經過19個月，受影響最嚴重的地區是中東與非洲地區，貿易成長率估將減少8個百分點，中國大陸成長率估會減少近3個百分點，約是美國受損程度的三倍。

新興亞洲與拉丁美洲的影響則相對不明顯，縮減幅度不到1個百分點。非洲及中東的貿易受打擊最大，明年底時貿易成長率將比原先下降逾8個百分點，中國大陸的成長率將縮小近3個百分點，美國則約1個百分點。

這項研究的分析預測，是以先前新冠疫情和2008年大宗商品價格崩盤造成的價格衝擊為模型。

GTA創辦人、瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）貿易專家伊凡特說：「我們發現，燃料價格波動程度持續上升，會減緩世界貿易增長，而且影響需要長達19個月才會顯現。所以，最糟糕的情況可能還在後頭。」

伊凡特還說，「我們發現燃料價格持續大幅動盪，將使全球貿易成長減緩，影響將在19個月內才完全實現」。

他指出，主要是因為油價動盪的衝擊要經過好幾個月，才會反映在重新談判的航運合約、庫存下降及主要市場消費者信心減弱等方面。

GTA的分析並發現，價格動盪對貿易的傷害，比價格持續上漲的傷害更大，因為後者將使原料商品出口國的收入增加，抵消掉製造業出口國所受的打擊。艾夫尼特表示，「若油價居高但維持穩定，對貿易的傷害比油價激烈動盪要小。使產品貿易減弱的原因是油價動盪，而非油價本身」。

他並表示，目前油價震盪幅度比戰前高出近60%，處於上述兩項腳本之間；若依照目前的軌跡，2027年全球貿易成長率將比原先預估降低1.1個百分點。