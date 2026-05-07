美國小非農就業優於預期 4月民間企業增聘10.9萬人 逾一年來最多

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國民間企業4月聘僱人數是去年初以來最多，且優於預期，為勞動市場回穩再添例證。同時，3月JOLTS職缺數也下降。

ADP Research 6日公布，美國民間企業4月增聘10.9萬人，較3月修正後的6.1萬人大增，也高於路透訪調經濟學家預估的9.9萬人。

前一日，勞工統計局（BLS）公布JOLTS報告，顯示3月職缺數減少5.6萬個工作，降至686.6萬個。經濟學家原估683.5萬個職缺待補。職缺率從2月的4.2%降至4.1%。

分析師指出，美國勞動市場仍處於「低招聘、低裁員」狀態。但隨著關稅、移民和其他財政政策明朗化，一些企業也更放心開始增加員額。

健康照護服務與教育工作增加，貢獻4月逾半數民間就業成長。貿易、運輸和公用事業也增人。營建就業人數同步增加，可能反映興建資料中心的人力需求。

ADP首席經濟學家李察遜說：「小型和大型雇主都在招聘，但中型企業人力需求放軟。」

勞工部訂於8日（周五）公布4月非農就業報告。經濟學家預期，這份官方報告可能顯示4月聘僱步調較溫和，畢竟前一月甫寫下2024年來單月最大就業成長紀錄。展望未來，一大關鍵是伊朗戰爭會不會開始影響到美國就業市場。這場戰爭已推升通膨，並將美國消費者信心推落歷史低點。

上周聯準會（Fed）維持利率不變，主席鮑爾表示，就業市場呈現「愈來愈多回穩跡象」，是決策官員決定不急著降利率的理由之一。

此外，就業市場目前最熱的話題，莫過於人工智慧（AI）。隨著這種先進科技迅速改變工作模式，美國企業對未來勞動力規模的看法出現明顯分歧。一派主張藉AI縮減人力，另一派選擇維持員工規模，用AI提高產能。

加密貨幣交易所Coinbase執行長阿姆斯壯5日宣布，將裁減14%員工；PayPal也計畫未來兩到三年裁員20%，作為加速導入AI計畫的一部分。Spotify共同執行長索德斯特倫表示，企業可以選擇把AI帶來的生產力立刻轉為裁員，也能選擇維持員工規模、用同樣人數做更多事。Spotify目前採取後者。

IBM人資長拉莫羅也提醒，若企業對AI的運用過度聚焦效率，可能錯失成長機會。

另一方面，Meta因大舉投資資料中心與AI基礎設施，計畫裁員約8,000人，占員工總數約10%。

顧問公司Gartner的調查顯示，約80%使用AI代理、自動化或自主技術的企業，已開始裁員。