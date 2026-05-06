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中東戰事推升機票價格 業者：短程與區域旅遊成趨勢

中央社／ 曼谷6日專電
中東戰事推升燃油價格，也逐漸改變旅客的消費習慣。 法新社
中東戰事推升燃油價格，也逐漸改變旅客的消費習慣。 法新社

中東戰事推升燃油價格，也逐漸改變旅客的消費習慣。旅遊業者與分析人士指出，在機票變貴及航班不穩定的情況下，旅客正傾向選擇距離較近、天數較短及具彈性的旅遊行程。另外，亞洲區域旅遊需求則可能因此受惠。

中東衝突引發全球能源危機，航空燃油價格大幅攀升，使機票價格變貴。旅遊業者及業界人士觀察，長途旅行成本增加，正逐漸改變人們的旅遊模式。

東南亞知名旅遊平台Traveloka商務副總裁查爾斯（Charles Wong）接受中央社專訪時表示，遊客現在除了考量價格，也更重視旅遊安全及行程的穩定性。

他指出，原本計畫赴歐洲等長程旅遊市場的亞洲旅客，可能會因為航班不穩定而轉向澳洲、日本、韓國與中國等地，並說，「旅客會開始思考，這趟旅程是否值得花這麼多錢」。

查爾斯認為，泰國可能從旅客習慣的改變中受益，他解釋，作為旅遊目的地，泰國因地理位置便利，對東南亞旅客而言距離較近，交通也相對便利，因此可能比鄰國更受遊客歡迎。

中東北非（MENA）地區最大的旅遊搜尋引擎Wego聯合創辦人、執行長維奇（Ross Veitch）也提出類似的觀察。

他告訴中央社，在航空燃油價格高漲下，部分消費者可能改以國內旅遊取代海外旅行，並舉例說，像是台灣旅客可能選擇搭火車或開車在國內旅遊，而非搭機出國。

維奇補充，若中東衝突持續拖延，能源問題進一步影響亞洲經濟與消費信心，旅遊需求也可能受到更明顯壓力。

美國旅遊網站Skift資深分析師吉伯特瓊斯（RobinGilbert-Jones）指出，中東衝突可能加速原本已出現的旅遊趨勢，包括自由行增加、旅客更晚才決定行程及大型旅行團減少。

他認為，亞洲國家未來可能更積極推動區域旅遊與國內旅遊，旅客也將更傾向前往鄰近國家。

事實上，剛結束的泰國潑水節就出現類似趨勢。民族報（The Nation）4月初報導，泰國民眾今年潑水節期間，更傾向留在當地慶祝，而非跨府旅遊，並指出，這顯示燃油與旅遊成本上升，已開始影響消費者旅遊習慣。

吉伯特瓊斯補充說，此次衝擊具有地域性，像在亞洲區域內的旅遊所受影響相對有限，和當年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，全球各國關閉邊境的情況很不一樣。

長期關注旅遊業景氣的吉伯特瓊斯，仍對亞洲觀光業有信心，他強調，全球旅遊市場並未因中東危機而停滯，而是重新調整方向，並表示，「若和中東市場相比，亞洲旅遊業整體而言仍會蓬勃發展。」

中東 東南亞 機票 以色列 伊朗 美國

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