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傳美伊接近達成協議 亞股全面收高、三星市值破兆美元

中央社／ 香港6日綜合外電報導
南韓三星電子則在人工智慧（AI）科技熱潮帶動下，市值突破1兆美元。 法新社
南韓三星電子則在人工智慧（AI）科技熱潮帶動下，市值突破1兆美元。 法新社

市場傳聞美國與伊朗接近達成結束戰爭的協議，國際油價今天聞訊再度大跌，亞洲股市則全面勁揚收紅。韓國三星電子則在人工智慧（AI）科技熱潮帶動下，市值突破1兆美元。

法新社報導，投資人對美國總統川普（DonaldTrump）決定暫停美國在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的護航行動表示歡迎。

川普過去曾警告，若伊朗攻擊美國船隻，將會把伊朗「從地球上抹去」。但他昨天改採較溫和態度。他在社群媒體發文表示：「『自由計畫』（ProjectFreedom）（船隻通過荷莫茲海峽行動）將暫停一小段時間，以觀察這項協議能否敲定並簽署。」

戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則強調美方「不求戰」，但警告任何攻擊都將面臨「壓倒性且毀滅性」的反擊。

國際油價昨天挫約4%，今天持續跌達3%，西德州中級原油已跌回每桶100美元以下。油價挫跌為股市提供支撐，美股標普500指數與那斯達克指數再創歷史新高，帶動亞洲股市全面上揚。

城市指數公司（City Index）分析師欽科塔（FionaCincotta）指出，儘管航運路線仍受阻，但投資人從川普的評論中獲得安撫，且外交行動仍在持續中。

首爾股市今天收盤狂漲逾6%，首度站上7000點大關，領漲亞洲股市，主要歸功於三星電子（Samsung）因AI晶片需求激增，股價飆漲14.4%，市值突破1兆美元，成為繼台積電（TSMC）之後，亞洲第2家達成此里程碑的企業。

亞股今天全面上揚，東京、香港、雪梨、威靈頓、新加坡、台北、曼谷、吉隆坡、雅加達和馬尼拉股市都收漲。

伊朗 荷莫茲海峽 國際油價 亞股 三星電子

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