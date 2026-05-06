Terafab晶圓廠有譜？SpaceX擬投入550億美元 在德州啟動設廠計畫

美國億萬富豪馬斯克執掌的SpaceX公司提案斥資550億美元、在德州興建半導體工廠，象徵馬斯克雄心勃勃的「Terafab」晶圓廠計畫，正邁出關鍵一步。

彭博資訊報導，根據德州格萊姆斯郡的公告，SpaceX規劃在該郡的吉本斯溪水庫附近，興建「下一代、垂直整合的半導體製造與先進運算晶圓廠」。若該計畫的追加階段也告完工，整體資本投資金額上看1,190億美元。

馬斯克3月提出興建「Terafab」晶圓廠的構想，來為其機器人、太空與人工智慧計畫生產晶片。他說，SpaceX與特斯拉攜手合作至關緊要，因為半導體產業的生產速度過慢，無法滿足他與整體科技產業的晶片需求。

他說：「我們若不建設Terafab，就拿不到晶片，由於我們需要晶片，因此我們將興建Terafab。」