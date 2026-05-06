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傳美伊將達協議！荷莫茲海峽可望解封 布蘭特原油摔6%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
據傳美方相信，快要與伊朗就停火備忘錄達成協議，以終結戰事。法新社
據傳美方相信，快要與伊朗就停火備忘錄達成協議，以終結戰事。法新社

包括兩名美國官員等消息人士透露，白宮相信，快要與伊朗就備忘錄達成協議，以終結戰事，並建立更細部的核談判架構。消息傳出後，標普500期指上揚0.6%，布蘭特原油重挫6%至每桶103美元左右。

Axios新聞網站引述知情人士報導，美國預料伊朗將在未來48小時內，就備忘錄的數項要點做出回應。儘管雙邊尚未談妥，但這是戰爭爆發以來，兩國最接近達成協議的一次。

備忘錄有14個要點、長達一頁，規定伊朗須承諾暫停濃縮鈾計畫，美國則同意解除制裁，並釋出數十億美元遭凍結的伊朗資金。兩國也會解除對荷莫茲海峽的通行限制。但許多條款須視最終協議而定，戰事仍有可能再起，或維持不戰不和的不確定狀態。

美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納，正與數名伊朗官員，針對備忘錄展開直接與間接談判。依據當前版本，備忘錄將宣布戰事終結，開啟30天談判期，討論如何重啟荷莫茲海峽、限制伊朗核計畫、解除美國制裁。

伊朗和美國將在這30天期間，逐步解封海峽，但倘若談判破局，美軍會重啟封鎖，或恢復軍事行動。

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