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比特幣低迷、囤幣大戶扛不住了？Strategy不再只買不賣 暗示可能出脫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣「企業囤幣大戶」Strategy公司第1季虧損擴大，顯示手上龐大加密貨幣資產持續影響財務表現。歐新社
比特幣「企業囤幣大戶」Strategy公司第1季虧損擴大，顯示手上龐大加密貨幣資產持續影響財務表現。歐新社

比特幣「企業囤幣大戶」Strategy公司第1季虧損擴大，顯示手上龐大加密貨幣資產持續影響財務表現。該公司正逐漸擺脫「永不賣出任何比特幣」的立場，高層暗示有可能轉向賣出。

截至5月3日，Strategy持有818,334枚比特幣，年初至今增加22%，目前市值約665億美元。比特幣價格過去24小時上漲0.35%，報81,405美元，遠低於去年10月創下的12.5萬美元歷史高點。

Strategy在5日公布，上季虧損127.7億美元，相當於每股虧38.25美元，遠高於2025年同期的42.3億美元與每股16.49美元的虧損，原因在於比特幣持倉價值大幅下滑，而該公司將其認列為損失。

Strategy多年來奉行比特幣愈多愈好的信念，但高層主管5日表示，如果出售比特幣有助於改善公司的資本結構，或提升「每股比特幣」這一用來向投資人推銷股票的重要指標，他們將考慮出脫部分持幣。共同創辦人兼董事長塞勒（Michael Saylor）將Strategy比喻為房地產開發商，並描繪出一種未來可能出售比特幣的情境。

塞勒表示：「你用信用買回比特幣，讓它價值上升，然後再出售比特幣來支付股利。只要你發行的信用規模高於損益平衡點，這個商業模式就能持續運作並不斷成長。」

自去年比特幣價格大跌已來，由塞勒開創、所謂的「數位資產財庫」商業模式一直承受壓力。該公司周二的說法凸顯出，Strategy已從單純囤積比特幣，轉變為一種更複雜的資產負債表操作模式，受到債務成本、特別股義務以及股東偏好的共同影響。

Strategy 未立即回應置評請求。

塞勒在2024年受訪時，曾表示「沒理由賣出比特幣」。但近幾個月來，Strategy已釋出訊號，暗示在某些時間點可能不得不進行變現，以履行股利承諾。去年11月，執行長表示，公司可能在萬不得已的情況下出售比特幣，而在最新一次財報會議中說法更為直接，表明「未來會考慮出售比特幣來換取美元，或在有助於提升每股比特幣的情況下，用比特幣去換取債務。我們不會坐著什麼都不做，然後說我們永遠不會賣比特幣。」

比特幣 加密貨幣

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